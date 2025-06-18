社論》中共「美國反對美國」的台灣版

反共護台志工聯盟昨赴國民黨中央黨部送辯論邀請，曹興誠與志工接受現場媒體提問。（記者田裕華攝）

海峽論壇，兩岸一中，對台統戰總管王滬寧表揚：馬先生三年來四次到中國，為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率。夏立言代表朱立倫：該黨將繼續推動兩岸在「九二共識、反對台獨」的政治基礎上，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。灰色地帶襲擾，介入台灣民主，隱藏於國共一片和諧。這就說明，大野狼披著羊皮，如果誤信他們「兩岸和平免當兵」的口號，下場是死路一條。國民黨青年軍，諷刺「反共護台志工聯盟」曹興誠曾是「統一公投急先鋒」。「統令智昏」，連「統一公投」也不准，看來「台灣被統」才是他們的夙願，管它和統、武統。

二○二四大選，拜選制之賜，國民黨選票比民進黨少，席次卻加一。加上國會藍白合，在野遂有過半優勢。在野黨主導國會，理性監督執政黨，那是民主福音。既能督促執政者，也能為自己累積重回執政的能量。可惜，朱主席不此之圖，藍白不此之圖。朱主席派夏立言進出中國，傅、黃兩位總召縱橫立法院，違憲擴權、剝奪民權、刪凍國防預算、破壞財政紀律、力挺柯氏弊案、逆反轉型正義，作惡多端，罄竹難書。藍白國會之亂，並不只是「內亂」，且有「外患」性質。傅總召，揪團藍委赴中，接受對台統戰總管指導，返台之後上述「內亂」便一一上演，會不會是北京寫的劇本？大罷免公民運動，從不被看好到風起雲湧，可以說是對這個問號的回答。

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同樣去年，紀念解嚴卅七週年，賴總統特別表示：不希望任何人在民主社會用民主反民主。他點出的，正是藍白打著民主反民主。他沒有點出的，則是藍白國會之亂，可謂是王滬寧「美國反對美國」的台灣版：利用台灣的內部矛盾，為中國溶解台灣。在台灣，朱主席的任務，便是以民主台灣之名反民主台灣，顛倒是非把民主政府扣上獨裁、納粹、希特勒、法西斯等帽子，對岸從一黨專政沉淪至一人專政，彷彿是他的理想圖像。正因如此，嘴巴喊親美和中，實際上抓到機會就放送疑美論，對烏俄戰爭的愛憎傾向侵略者普廷、暗助者習近平。所以，反民主，保民主，國民黨到底站在歷史的哪一邊，不分國內國外，愈來愈多人旁觀者清了。上個月，夏立言赴比利時參加國際民主聯盟（IDU）年度論壇，奢談「即使身處在野，國民黨仍堅守捍衛民主體制，面對來自境內及境外挑戰，毫不退讓」。而京華煙雲、幽靈連署，藍白一概斥為「國家機器司法追殺」。可笑的是，藍白無的放矢，只有國台辦替它打抱不平。反倒是，歌頌北京的數位極權統治，污名賴政府的民主治理，民主國家駐台機構，公開表態不以為然。藍白告洋狀，令自己惡名遠播，揮棒落空還自摔！

「台灣反對台灣」，國會是一個陣地，地方政府、議會也是一個陣地。明眼人不難看出，台灣有一些「超穩定選區」，那些選區幾乎是特定政黨、家族的租界，其所產生的立委、縣市長及議員、鄉鎮長及代表，多年來一直是北京對台滲透分化的破口。經年累月下來，「超穩定選區」民選公職，往往習於以北京觀點扭曲敵我關係。大家試想，中國對台灰色作戰，這種人已經麻痺不仁了，一旦解放軍犯台，他們會如何表態？「超穩定選區」，尤其內有軍事要害，在那種人的操作下，會「協助國軍應敵」還是「歡迎解放軍平亂」？若到那時，國人才醒悟要保民主，恐怕為時已晚了。

習近平對台灣咄咄進逼，乃中國實力增長之後對世界姿態的櫥窗。而兩岸關係之失衡，很重要的一個病灶在於：台灣民主化了，中華民國台灣化了，政黨輪替多次了，但是，中國國民黨依舊是「中國的國民黨」，黨內高層仰賴長期威權統治遺留的「深層政府」，頑固堅持應該被民主洗滌的意識形態、國家認同。他們眼中，賴十七條，保民主，保台灣，罪大惡極。不幸中的大幸，一年多來的「內亂」，加重了「外患」之憂，卻也導致公民普遍覺醒。反觀國民黨上下，罷免綠委抄名冊，查水表，侵入戶政系統，反民主心態畢露無遺。行百里者半九十，大罷免、補選只是跨出第一步，更需要在每次選舉一步步把「中國的國民黨」改造為「台灣的國民黨」。這件事，國民黨自己無法完成轉型，頭家便有責任幫它改變。否則，在民主潮流中，就讓它泡沫化吧。一個沒有或小黨化的國民黨，或許是民主台灣的美好想像。

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