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自由廣場》追求卓越 從母校談漢醫情、台灣心

2025/06/17 05:30

◎ 林逸民

多元入學屢遭揭發師生家長不當虛偽造假，輿論譁然，讓人對高等教育憂心忡忡，但其實，台灣高等教育界當然有更多的向上提升。

以個人的母校中國醫藥學院（今為中國醫藥大學）來說，以往排名常不及其他綜合大學的醫學院，二○○一年蔡長海醫師接任董事長後，以「傳承醫心，勇敢逐夢」自況，戮力革新追求卓越，二○○三年改制為大學，經營廿五年後，獲英國《泰晤士高等教育特刊》「二○二五年世界最佳大學排名」列為全球第三一九名，台灣第二，僅次於台大；《美國新聞與世界報導》「二○二五年全球最佳大學排名」更列為全球第二八五名，也是台灣第二，僅次於台大。

在醫學領域方面，台中附設醫院榮獲美國《新聞週刊》「二○二四年世界最佳智慧醫院」及「二○二五年世界最佳醫院」，並榮獲美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）「數位健康指標（DHI）」全球冠軍，是台灣首例，以及「戴維絲卓越獎」，是亞洲唯一獲獎單位。

在台灣各族群團結對抗中國的關鍵時刻，母校的歷史有其深遠意義，中國醫藥學院創辦人陳立夫與蔣介石的情治體系有深厚淵源，陳本是黨國核心人物，但在蔣介石一心「反攻大陸」時，陳立夫專心投入發展台灣的教育，認為傳統醫學必須現代化，遂發展「科學中醫」，創辦中國醫藥學院。

陳立夫晚年，我自美返國曾為他診治眼疾，他透露，正如同蔣經國晚年曾說「我也是台灣人」，陳雖來自中國浙江吳興，但後半輩子都在台灣，未來的子孫輩都是土生土長的台灣人。陳立夫獨具慧眼，提拔林昭庚院士，為世界針灸巨擘，以及前述的蔡長海醫師，交棒給這兩位台灣土生土長的優秀人才，使其所創辦的學校發光發熱。

像陳立夫這樣，原為黨國，逐漸認同台灣，最後接受並希望後代都成為台灣人，也提拔台灣人，為台灣的發展貢獻心力，這正是台灣當前最需要的精神。

倘若有朝一日，母校校名能台灣化，所主導研究的「中醫」也能正名重回歷史上日本、韓國、台灣都稱呼的「漢醫」，那就更理想了，但這歸屬董事會權限，在此僅為個人意見。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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