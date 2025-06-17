晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》打造軍工五哥／科技建軍 請召募我們

2025/06/17 05:30

◎ 林進國

拜讀蕭錫惠自由廣場投稿，將軍不再只拿槍，台灣需要科技將領一文，讓從事科技服務業卅餘年的我，深有同感。現代化的戰爭形式，確已進入看不見的敵人的科技實戰力階段，從烏俄戰爭的進程到以色列對戰伊朗，誰能具備強大科技戰力，制敵機先，殲敵於千里之外，誰才能在現代化戰爭下取得優勢，不但可嚇阻敵人，更可戰勝敵人。

台灣發展科技戰力非常具有利基，台灣擁有技術能力極強的產業族群與供應鏈，我們有護國神山等級的台積電，更擁有全球第一高階製造能力的廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶、尊稱台灣電子五哥，我們也更期待台灣能夠打造出軍工五哥，效法美國的洛克希德馬丁，雷神公司，日本的三菱重工、川崎重工、日立造船、富士重工、住友重工，讓台灣成為全球民主陣營的科技矽盾與矽矛，並創造更高的產業價值。

建請政府與國防部，國家正逢外有中國強敵虎視，內有藍白代理人在國會違憲亂政，企圖癱瘓政府，削弱我國防戰力，更有馬英九與過氣網紅赴中與敵唱和，此時應當效法美國與日本帶頭扶植打造台灣軍工五哥，並於現行各軍種完成科技建軍之戰力部署，在少子化的趨勢之下我們當善用有限的優質軍員，在看不見的遠端安全堡壘內，操作搭配AI自動武器裝置，一旦敵人發動戰爭，立即啟動實戰部隊與科技戰隊聯合作戰模式，藏於中央山脈，藏於地底，藏於海洋，陸海空全方位，以精準飛彈，無人機群，無人艇，無人戰車，無人陸地與防空鍊砲群，聯合機步營，空軍戰機，自動鎖定攻擊目標，確保國土安全，科技戰力有多強，國家安全就有安全，扶植軍工五哥與科技建軍，當列為台灣當前產業發展與建軍之重中之重。

在此更要在次籲請政府與國防部，當招募善用訓練我們這群已退伍身體健康並有高度意願者，成為防衛台灣的志願後備軍，並依專長與訓練後完成戰時任務編組，在國家遭遇侵略的第一時間能夠迅速到位，不要讓我們空有滿腔護國熱血，而手無寸鐵，手足無措。

（作者是科技公司營業經理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書