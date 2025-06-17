自由廣場》打造軍工五哥／科技建軍 請召募我們

◎ 林進國

拜讀蕭錫惠自由廣場投稿，將軍不再只拿槍，台灣需要科技將領一文，讓從事科技服務業卅餘年的我，深有同感。現代化的戰爭形式，確已進入看不見的敵人的科技實戰力階段，從烏俄戰爭的進程到以色列對戰伊朗，誰能具備強大科技戰力，制敵機先，殲敵於千里之外，誰才能在現代化戰爭下取得優勢，不但可嚇阻敵人，更可戰勝敵人。

台灣發展科技戰力非常具有利基，台灣擁有技術能力極強的產業族群與供應鏈，我們有護國神山等級的台積電，更擁有全球第一高階製造能力的廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶、尊稱台灣電子五哥，我們也更期待台灣能夠打造出軍工五哥，效法美國的洛克希德馬丁，雷神公司，日本的三菱重工、川崎重工、日立造船、富士重工、住友重工，讓台灣成為全球民主陣營的科技矽盾與矽矛，並創造更高的產業價值。

請繼續往下閱讀...

建請政府與國防部，國家正逢外有中國強敵虎視，內有藍白代理人在國會違憲亂政，企圖癱瘓政府，削弱我國防戰力，更有馬英九與過氣網紅赴中與敵唱和，此時應當效法美國與日本帶頭扶植打造台灣軍工五哥，並於現行各軍種完成科技建軍之戰力部署，在少子化的趨勢之下我們當善用有限的優質軍員，在看不見的遠端安全堡壘內，操作搭配AI自動武器裝置，一旦敵人發動戰爭，立即啟動實戰部隊與科技戰隊聯合作戰模式，藏於中央山脈，藏於地底，藏於海洋，陸海空全方位，以精準飛彈，無人機群，無人艇，無人戰車，無人陸地與防空鍊砲群，聯合機步營，空軍戰機，自動鎖定攻擊目標，確保國土安全，科技戰力有多強，國家安全就有安全，扶植軍工五哥與科技建軍，當列為台灣當前產業發展與建軍之重中之重。

在此更要在次籲請政府與國防部，當招募善用訓練我們這群已退伍身體健康並有高度意願者，成為防衛台灣的志願後備軍，並依專長與訓練後完成戰時任務編組，在國家遭遇侵略的第一時間能夠迅速到位，不要讓我們空有滿腔護國熱血，而手無寸鐵，手足無措。

（作者是科技公司營業經理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法