自由廣場》罷免救台灣 治歷史罪人／面對國安危機 藍白勿再算計

◎ 周軒

賴清德總統邀請藍白兩黨主席，共同聽取國安情勢報告，邀請函發出去許久，藍白兩黨卻猶豫再三，始終沒有更進一步回應，直到近日，藍營這邊終於表示，所提出的需求，總統府已有正面回應，而朱立倫主席是否參加，也保持正面態度。

白營這邊卻有意見，黃國昌主席跟黨團成員，一下說賴總統沒誠意，一下又把聽取國安情勢報告跟釋放柯文哲綁在一起，最新消息是，黃國昌說這次安排「流於形式」，希望賴清德總統再好好想想黃的建議。究竟是否出席，只差還沒把話說死。

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國際戰雲密布，相對陣營劍拔弩張，台灣當前國安情勢，連一般升斗小民都備極關心，這是不分黨派共同關心的議題，賴清德總統執政有團結國家義務，他主動分享國安形勢情資給在野黨，就是希望在野黨了解台灣當前面臨的難題後，能理性思考，什麼樣的行動才是對台灣有真正幫助。

卻只見藍白兩黨無謂的政治考量一大堆，藍營看來參加意願很高，但見白營張牙舞爪後，藍的居然開始往後退，須知藍營立院黨團多達五十四席，白的有八席，如今看來八席的居然影響了五十四席的，難道國民黨主席被外包給黃國昌了？

鄭重呼籲藍白兩黨主席，國家安全是民主存在的前提，國家安全議題沒有黨派之分，但藍白兩黨卻把國安議題想得政治再政治，看在全國人民眼裡，真是醜態盡出，難道藍白政治利益比事關全體人民的國家安全更重要？

政治要算計，但有些事不能算計，黃國昌與朱立倫始終不懂輕重緩急，如今人民只能用力把他們打醒，這個國家才有救，這就是為什麼我們需要一場「大罷免」，非如此不足以拯救台灣政治生態、建立新台灣共識。

（作者是政治工作者）

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