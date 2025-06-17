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社論》「海峽論壇」的統戰拜拜冷清收場

2025/06/17 05:30

馬英九於海峽論壇大會致詞。（圖由馬英九基金會提供）馬英九於海峽論壇大會致詞。（圖由馬英九基金會提供）

中國主辦「海峽論壇」，週日在福建舉行。這一負責對台灣統戰的平台，二○○九年由舉辦三屆的「海西論壇」改頭換面而來，中共中央台灣辦公室指導，每年六月固定在福建開鑼，打著「兩岸交流」旗號，邀請它屬意的統戰對象參加。由於中國近年脅迫台灣動作頻頻，「海峽論壇」雖披著羊皮，已遭台灣人民看破手腳，今年「海峽論壇」首次出現中國國民黨縣市首長集體缺席現象，僅過氣的前總統馬英九參加。

藍營地方首長及政客集體缺席，自是進行中的「大罷免」令其多所忌憚。「大罷免」凸顯的民意，是台灣人民對一年多來國會奪權、毀憲亂政極度不滿；尤其藍營立委去年四月集體「上京」會見中國統戰負責人王滬寧，為國會亂象之始。與中國互通款曲，在「大罷免」中成為藍營政客票房毒藥，「海峽論壇」的統戰集會，因而人人避之唯恐不及。「大罷免」以「反共護台灣」為號召，威力十足。

馬英九「眾人皆懼我獨行」，用一句俗話描繪最為恰當：死豬不怕滾水燙。「海峽論壇」做為對台灣的統戰平台，始於他當總統之時。在他任內，對中國卑躬屈膝，開門揖盜，國防、外交休兵，「服貿協議」引發太陽花抗爭，還在新加坡和習近平「馬習會」妄想與中國謀和。及其卸任，去年一月總統大選期間，接受國際媒體的「相信習近平」談話，成為導致同黨候選人敗選的「豬隊友」之一。去年四月，「馬習二會」於北京，宣稱「堅持『九二共識』、反對台獨」，閉門會談，凸顯其「化獨漸統」變本加厲。

這次在「海峽論壇」，馬英九繼續「堅持『九二共識』、反對台獨」老調重談，還不忘在會見王滬寧時，巴結習近平，指習對雙邊和平發展的努力，讓他「印象深刻且感動」。事實上，談「九二共識」，馬英九最沒資格。

眾所周知，台灣海基會一九九二年與中國海協會在香港會談，雙方並未達成共識。時任陸委會副主委的馬英九，會後記者會以「功虧一簣的香港會談」描繪；主委黃昆輝也指出，雙方根本沒有提及「九二共識」。「九二共識」一詞，二○○○年由當時陸委會主委蘇起杜撰，並解讀為「一個中國，各自表述」。另一方面，中國當初也否認香港會談有共識，後來基於統戰圖謀，把它偷渡為「一個中國原則」，否定「一中各表」。從而，馬英九這次在廈門再拿「九二共識」與中國唱和，只印證了另一句俗話：老狗變不出新把戲。

值得強調，「海峽論壇」淪為每年一度的例行公事，咎由自取。從形式看，今年號稱主論壇之外，另有基層、青年、文化、經濟等四項交流的五十多項活動，據稱廣邀台灣數千人，但前去參加者明顯可數。究其原因，中國脅迫台灣日甚，「海峽論壇」玩弄統戰籠絡台灣政商社會親中勢力的兩面手法，台灣人民看穿把戲，逐漸失靈。

以往，特定泛藍、地方或政商利益追逐者，為個別或短期利益而自甘配合，但「統戰拜拜」一演再演，效益必然遞減。尤其「海峽論壇」慣以同胞血脈、民族大義、偉大復興、分久必合、國家統一等陳腔濫調為口號，但從中國對台灣實際作為檢驗，言偽而虛，令人作嘔。馬英九這次說，台灣民眾渴望「和與合」；「和」也許說對了，但「合」卻是不合現實及台灣民意的假話。況且，台海和平唯一威脅，在野心勃勃的共產中國，絕非對他國毫無領土野心的民主台灣。

尤有甚者，所謂「兩岸交流」，一向不對等，且一貫性地踐踏台灣尊嚴。包括馬英九在內，台灣人前去中國，無不處處禁區，百般受限，動輒得咎；而中國卻充分利用台灣民主自由，公然滲透分化。新北市議員卓冠廷就此說得中肯：「海峽論壇」就是一個統戰活動，不要搞到地方首長主動送上門，然後被矮化。

至於所謂「以交流促進瞭解」、「互動可避免誤判」也是禁不起檢驗的一廂情願，正常國家之間交往或許如此，對共產中國卻絕難適用；馬習兩會，習對台灣野心反而更熾。事實上，「海峽論壇」並非民間自發主辦，由北京當局政治指導，與會台灣政治人物須認同「九二共識」及「一中原則」；民間人士也悉由對方邀請，只限特定個人和團體。基本事實如此，我國政府歷來即規定禁止中央機關人員參加，也不得配合在台灣舉辦活動，且前往參與者須遵守相關法規。今年政府僅「不建議」各界參與，「海峽論壇」即以冷清收場，事屬必然。

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