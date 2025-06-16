自由廣場》樹木韌性養護： 氣候變遷下的挑戰

◎ 邱慧珠

氣候變遷加劇，極端降雨、強風、熱浪等天氣型態日益頻繁，樹木除具有生態與景觀上的指標意義，更是城市與社區對抗環境劇變的重要防線。樹木韌性養護不只是災後修復，更在於平時如何建立一套能應對氣候挑戰的有效管理與調適機制。

校園常見的樹木養護問題除病蟲害感染，常見的還有不當修剪、與建物爭地、根域受到壓縮，加上缺乏定期疏伐等，導致樹勢脆弱，難以抵禦極端氣候。逢甲大學的不幸案例正反映養護不足與缺乏風險管理的縮影，凸顯校園、公園等公共空間在樹木管理上的脆弱性與風險，也再一次提醒我們必須從氣候變遷與樹木保育的角度重新檢視現行策略。

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筆者建議，首先，校園可結合社區推動「樹木巡守隊」，定期巡檢校園喬木，透過目測評估樹勢、觀察簡易的病蟲害徵兆，及根系與環境是否受壓擠。如需深入判斷的情況，立即送交專業樹醫。基金會近年來執行多項以社區為本的樹保方案，常年培訓啄木鳥志工，從平日養護、風險預防到形塑老樹文化地景等，全面提升樹木的韌性與氣候調適能力。

此外，也可以從強化護樹常識與參與式保育著手，教導學生辨識樹木病徵與環境壓力因子；另針對公有建地、公園、行道樹等綠地，可以搭配樹木資料庫與定期公開檢視報告，強化資訊透明度與社會監督。

面對氣候變遷的挑戰，樹木保育不只是景觀維護，而是城市永續與安全的重要基石。唯有結合專業診治、教育推廣與公民參與，才能共同守護這片綠色防線，為環境韌性與公共安全盡一份責任。

（作者為福田樹木保育基金會執行長）

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