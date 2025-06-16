晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（胡，怎麼說）大罷免「退此一步即無死所」！

2025/06/16 05:30

◎ 胡文輝

藍白「赤色任務」輪廓愈來愈清楚，就是從台灣內部亂台灣、藉民主毀民主、嘴自由反自由，執行「三光五棄」，利用藍白席次多數、選票少數的「偽民意」竊據立院，將台灣中央政府的權與錢，篡光、分光、花光，透過修法等手段，切香腸式一步步棄主權、棄民主、棄離島、棄台灣、棄中華民國！

看穿藍白「三光五棄」禍台陰謀，更凸顯大罷免的歷史重任，大罷免若不幸失敗，台灣沒了、民主死了，台灣恐沒下一次真正自由民主選舉了。「退此一步即無死所」這句話是蔣介石為堅定反共、抗共決心講的，現在正可用來說明大罷免成敗關鍵，大罷免沒有退卻的空間、更沒有失敗的權利！

蔣介石的國民黨徒子徒孫馬英九、朱立倫、韓國瑜及傅崐萁們等，現在競相舔共唯恐不及，嘴巴講捍衛中華民國，做的卻是協同中共政權侵略併吞台灣、消滅中華民國之事。國共聯手（白扈從）對台灣內外交相賊，對台灣生存造成重大威脅、中華民國亡國感更深重，台灣人民自救圖存正是大罷免風起雲湧的主因。

藍白「三光」，毀憲亂政、篡光權力使中央政府虛化，預算分光、花光，使中央空洞化，總統變虛位、國防不守…，他們的惡行因大罷免而假裝暫時停止，但暗中更變本加厲。

「五棄」惡行更罄竹難書，只看藍委陳永康領銜所提兩岸條例修正案，稱兩岸目前仍是「內戰」狀態，要將金馬等離島禁限制水域劃設由國防部改為海委會，行政、司法事項和中國的協議可以規避適用政治性協議。這項修訂其實就是要中華民國放棄主權、金馬等海域交給中國，台灣的行政、司法管轄權是中國上對下給的。

陳永康是代表國民黨的立委，主張兩岸回到國共兩黨一九四九年中國內戰狀態，配套看現在國民黨附和中華人民共和國的「一個中國原則」，這提案顯示國民黨認了內戰慘敗、棄守主權、奉中華人民共和國正朔，更反手將中華民國打成偽政權、叛亂團體。這就是切香腸式五棄「降共進行式」起手式，把台灣、中華民國當搖尾乞降伴手禮！

再看藍白提不在籍投票，除了製造黑金介入選舉破口，更大危機在大開民主後門，讓境外敵對勢力中共長臂管轄台灣，操控台灣選舉。藍白企圖藉由境外勢力「飲鴆止渴」篡奪政權，毒殺台灣、毒殺中華民國、毒殺民主自由都在所不惜，當然也會毒斃你們自己…。藍白擺爛竟對台灣何其殘忍？

退此一步即無死所！大罷免，須成功，自救救台灣！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書