自由廣場》（胡，怎麼說）大罷免「退此一步即無死所」！

◎ 胡文輝

藍白「赤色任務」輪廓愈來愈清楚，就是從台灣內部亂台灣、藉民主毀民主、嘴自由反自由，執行「三光五棄」，利用藍白席次多數、選票少數的「偽民意」竊據立院，將台灣中央政府的權與錢，篡光、分光、花光，透過修法等手段，切香腸式一步步棄主權、棄民主、棄離島、棄台灣、棄中華民國！

看穿藍白「三光五棄」禍台陰謀，更凸顯大罷免的歷史重任，大罷免若不幸失敗，台灣沒了、民主死了，台灣恐沒下一次真正自由民主選舉了。「退此一步即無死所」這句話是蔣介石為堅定反共、抗共決心講的，現在正可用來說明大罷免成敗關鍵，大罷免沒有退卻的空間、更沒有失敗的權利！

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蔣介石的國民黨徒子徒孫馬英九、朱立倫、韓國瑜及傅崐萁們等，現在競相舔共唯恐不及，嘴巴講捍衛中華民國，做的卻是協同中共政權侵略併吞台灣、消滅中華民國之事。國共聯手（白扈從）對台灣內外交相賊，對台灣生存造成重大威脅、中華民國亡國感更深重，台灣人民自救圖存正是大罷免風起雲湧的主因。

藍白「三光」，毀憲亂政、篡光權力使中央政府虛化，預算分光、花光，使中央空洞化，總統變虛位、國防不守…，他們的惡行因大罷免而假裝暫時停止，但暗中更變本加厲。

「五棄」惡行更罄竹難書，只看藍委陳永康領銜所提兩岸條例修正案，稱兩岸目前仍是「內戰」狀態，要將金馬等離島禁限制水域劃設由國防部改為海委會，行政、司法事項和中國的協議可以規避適用政治性協議。這項修訂其實就是要中華民國放棄主權、金馬等海域交給中國，台灣的行政、司法管轄權是中國上對下給的。

陳永康是代表國民黨的立委，主張兩岸回到國共兩黨一九四九年中國內戰狀態，配套看現在國民黨附和中華人民共和國的「一個中國原則」，這提案顯示國民黨認了內戰慘敗、棄守主權、奉中華人民共和國正朔，更反手將中華民國打成偽政權、叛亂團體。這就是切香腸式五棄「降共進行式」起手式，把台灣、中華民國當搖尾乞降伴手禮！

再看藍白提不在籍投票，除了製造黑金介入選舉破口，更大危機在大開民主後門，讓境外敵對勢力中共長臂管轄台灣，操控台灣選舉。藍白企圖藉由境外勢力「飲鴆止渴」篡奪政權，毒殺台灣、毒殺中華民國、毒殺民主自由都在所不惜，當然也會毒斃你們自己…。藍白擺爛竟對台灣何其殘忍？

退此一步即無死所！大罷免，須成功，自救救台灣！

（作者為資深媒體人）

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