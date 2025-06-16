自由廣場》改善空污回歸科學 別「綁架」中火當箭靶

◎ 吳芥之

每當台中空氣品質惡化，就會有群政客膝反射般地喊話：「都是中火惹的禍！」這種說法喊了十多年，卻仍屢試不爽，彷彿謊話講一百次便成了真理，和笨蛋相處久了也會誤以為是天才。面對政治人物的發言，一定要「追本溯源」，才能分辨真偽，不會被惡質政客一騙再騙。

根據環境部監測與空氣品質模式支援中心二○二一年使用CMAQ空氣模式模擬，全台PM2.5年均濃度中，有高達四十六．六％來自境外傳輸，包括中國華東地區的工業污染、國際航運與東亞背景值。在東北季風挾帶下，這些污染物於秋冬大量越海進入台灣，成為空污惡化的重要來源。

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至於境內污染來源，PM2.5成分中，逸散源（如道路揚塵、工地、露天燃燒）占廿六．六％，交通源十二．二％，工業源十．七％，電力業僅占二．三％。台中火力發電廠（中火）屬於電力業，當全國的電力業「貢獻」PM2.5僅二．三％，更別說還有境外部分，除非是數據文盲，否則稍有理性思維的人，絕不會把大台中地區的空品問題全數歸咎於中火。

台電多年來持續汰除中火的老舊機組，改以天然氣發電，並裝設先進的污染防制設備，有效減少排放。中火自二○一六年至二○二一年空污排放量減少達六十％；相較之下，環境部監測數據顯示，同期間中部地區PM2.5的年平均濃度從廿三．六（µg/m³）降至十七．九（µg/m³），下降幅度不到廿五％。換言之，中火的空污改善績效遠勝台中市政府的努力成果。

然而，部分不專業又不敬業的政治巨嬰根本不在乎科學數據，因為「燃煤等於空污，空污等於中火」，這樣簡單的等式易懂好宣傳；若換成「淘汰老舊柴油車，建築工地加強防塵，改善露天燃燒、焚香燒金紙習慣，加強空污逸散源查緝與管制」這類真正能改善空污治理的手段，對政客而言，吃力不討好，還給自己挖坑。回想當年，選前拿一瓶谷關空氣演一場戲，選後有事就罵中火，執政就是這麼簡單啊！

改善空污需要系統性的治理，而非針對特定對象的政治獵巫；需要的是全民共識，而不是政客表演。若每逢空污惡化，只會重複「關中火」的口號，卻無意從源頭著手，那麼空氣品質將永遠被困在政治操作與選舉動員的迷霧中。

中火作為大型發電設施，確實有責任持續減排並提升效率，但不應成為空污的替罪羔羊，更不該淪為政客手中隨意勒索的人質。空污治理應回歸理性與科學，讓數據說話、讓制度推動，而不是讓政治巨嬰繼續綁架輿論、扭曲真相。

（作者為資深媒體人、企管博士）

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