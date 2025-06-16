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自由廣場》「假VPN 真送中」引民入洞有夠毛！

2025/06/16 05:30

◎ 黃惟冰

根據外國非營利組織「問責運動」（Campaign for Accountability）公布的調查報告，有多達十七款提供虛擬私人網路（VPN）服務的應用程式，開發者與北京之間可能有不為人知的關聯。這也意味著使用者的個人資訊與網路活動紀錄，有相當機率早已被交給中國政府。

眾所周知，中國為了管制人民的言論自由與資訊傳遞，設有「網路長城」。因此可以用來「翻牆」的VPN，就成為中國民眾另闢蹊徑，尋求不受監管，可以自由上網的管道。然而，倘若這些紀錄都被北京取得，「翻牆」民眾的網路言行又會被如何檢驗與處置，只能說不堪設想。

事實上，這種先網開一面，請君入甕後，再一網打盡的作法，對北京而言不算是新招。一九五六年，當時中共在強人毛澤東的指示下推出「雙百方針」，也就是「對藝術工作主張百花齊放，對學術工作主張百家爭鳴」，短期內放鬆對於言論自由的管制，讓相關從業人員與知識份子可以「大鳴大放」。隨後，中共翻臉像翻書，改發起「反右運動」，將許多勇於發表意見，針砭時事的人員全都打為「右派份子」，並進行清算與懲戒。對此，毛澤東曾稱，「牛鬼蛇神只有讓它們出籠，才好殲滅它們」。

如今，北京明知其「網路長城」不得民心，思考的不是如何放寬監管，竟透過「假VPN，真送中」的方式暗地監視「翻牆」民眾的一舉一動，這種把人民當賊，試圖引蛇出洞的作法，看了令人不寒而慄。

（作者從事公共服務業）

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