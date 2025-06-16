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自由廣場》館姥姥遊上海 表演「進步」的政治秀場

2025/06/16 05:30

◎ 林志翰

健身網紅「館長」陳之漢浩浩蕩蕩前往上海，進行一場充滿驚嘆的「中國行」直播。他鏡頭下的上海，彷彿是未來世界的樣板，馬路平整到不可思議、機器人滿街跑、連路邊的垃圾桶都讓他大開眼界，直呼「很特別」。這場宛如「劉姥姥逛大觀園」的直播秀，試圖傳達一個簡單粗暴的訊息，中國很進步、台灣很落後。

首先，館長所驚嘆的QR code自動販賣機、餐廳裡的送餐機器人，對許多台灣人來說早已是日常。台北餐廳裡，貓咪造型的機器人穿梭送餐不稀奇；無人智慧商店透過手機支付就能買到各式商品，也遍佈在社區角落。將這些台灣也有的科技與設施，當作中國獨步全球的「進步」象徵，除自暴孤陋寡聞，更像是一種刻意營造的敘事，意圖透過貶低台灣來抬高對方。

其次，自己的家或許有些老舊、凌亂，但當你看到鄰居家裝潢得富麗堂皇、家電全是最新款時，你會因此拋棄自己的家人，搬進去當鄰居的家人嗎？一個「家」的核心價值，從來就不只是硬體設備，它關乎的是居住在其中的「人」的感受、自由與尊嚴。鄰居家有聲控燈光、智能管家，但處處是監控鏡頭，說錯一句話就可能被掃地出門，甚至被關進地下室，這樣的「豪宅」，你敢住嗎？

館長鏡頭下的「進步」，正是這種只見硬體、不見靈魂的淺薄觀察。他看到了平坦的馬路，卻沒看見那條路上的人們，完全沒有批評政府施政的自由；他看到了新奇的垃圾桶，卻沒看見有多少異議的聲音，被當成垃圾一樣地清除；他看到了便捷的支付，卻沒看見那背後無所不在的數位監控，天羅地網般地籠罩著每一個人。

台灣孕育出來的「自由」DNA，早已跟專制獨裁的中國格格不入。無論中國再富有或先進，一個專制、不自由的國家，對於習慣了民主空氣的台灣人而言，依舊毫無吸引力。

最後，台灣人最希望看到的，是中國的「民主進步」。一個民主的中國，不會動輒以武力恫嚇台灣，不會羅織罪名，動輒將台灣人以「顛覆國家政權罪」判刑，使其身陷囹圄五年。館長在中國收斂起平日「三字經」的國罵，這不也正是一種恐懼的總和嗎？擔憂得罪中國政權的謹小慎微，更揭穿 個「進步」社會的真實面貌。

我們希望看到的，是一個能夠保障基本人權、實行法治、尊重言論自由的鄰居，而不是一個肌肉發達、卻喜怒無常的威權巨人。

（作者為國中教師）

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