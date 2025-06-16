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自由廣場》藍委修法拆防線 台灣沒後路？！

2025/06/16 05:30

◎ 二弄

近來看國民黨在立法院的動作，不禁讓人質疑，難道我國立法院已悄悄搬到北京中南海？一條條法案不但不是阻中抗共，倒像是中共會議的翻譯版本，讓人納悶，這些藍委是人民選出來的，還是對岸派來的「委外人員」？

先看這齣荒謬鬧劇的第一幕，由不分區藍委陳永康提案的《國家安全戰略法草案》。擬把屬於總統的國安決策權限架空，轉交立法院這群「親中派」保管。未來要是中共打過來，總統還能指揮作戰嗎？搞不好還得開個朝野協商會議，先來表決要不要投降、要不要升五星旗。

第二幕更是「中國味」十足的《兩岸人民關係條例》第廿九條修正案。此案一旦通過，金馬水域將「內海化」，台海衝突將從「國際戰爭」變成「兄弟吵架」，國際社會想幫忙都插不了手。這不是在幫台灣留後路，而是幫北京舖紅毯、開正門，歡迎來台喝珍奶順便接收全島。

第三幕登場的是國民黨的「民防雙寶」──葉元之與徐巧芯。他們提出的《民防法》和《全民防衛動員法》修正案，看似強化防衛，實則步步削弱民防系統。未來真有空襲，人民能拿什麼保家衛國？哨子？水桶？還是國民黨的口號？

這些法案若真過關，三大後果一目了然：總統無法即時應變調度，國安變成立法院吵架大會；國際社會在法律上失去援台正當性，陷入援助空窗；民防系統被掏空，全民自救無力。說白了，這不叫「改革」，這是把總統綁手、把大門打開、把消防隊解散，乾脆把台灣送作堆給中共還比較快。

根據國防部資料，二○二三年共機闖我防空識別區多達三○二三架次，史上新高。同時，中共透過網軍每日在台發佈多達四十萬則假訊息，操作輿論、攻擊民主體制。面對這樣的威脅，我們原本期待反對黨能監督執政、守護國安，結果藍營卻成了「拆牆行動組」，幫中共拆台灣防線，比共軍還積極。

馬英九一再赴中參加海峽論壇，成為統戰樣板，國民黨立委則爭相推出一條條「裡應外合條款」。從「國安戰略法」到「內海條例」，再到「民防瓦解法」，每一項看似國會運作，實際上卻像是中共國台辦發的工作項目。

我們不禁要問，國民黨到底是反對黨，還是「中華人民國會黨」？怎麼每次出手，台灣人民都憂心忡忡，而北京樂見其成？且每當立法院開會就變身「舔共魔人」，你們背後是不是有個小耳機，隨時聽著「祖國指示」？要知道，國會殿堂不是你們表忠的舞台，人民也不是你們操弄政爭的棋子。

我們要的是守國、保家、防敵，而不是看你們拆城牆、放後門、交國土。最後借用立委吳思瑤那句話來結尾：國民黨再這樣演下去，恐怕連中共都要感動到掉眼淚了。

（作者為自營商）

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