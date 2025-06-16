社論》台海內海化？兩岸內戰化？

民眾手舉「罷免不成功，台灣將送中」等標語，宣傳投罷免同意票。（記者陳奕劭攝）

大罷免出現罷藍三十一與罷綠○的懸殊對比，顯然沒有讓藍白在國會恣意妄為的作風稍有收歛，反而更急切要通過對中共犯台更有利的法案。箇中之尤，乃是國民黨立委陳永康領銜提出的「兩岸條例」第二十九條條文修正案，主要內涵在於︰兩岸並未終結內戰狀態，與中國的「一個中國」相互呼應，並企圖將台海「內海化」、台澎金馬「內地化」，以及兩岸關係「內戰化」，並以內政問題阻撓盟邦挺台，幫中共的可能犯台罪行披上遮羞布。

近一年來，藍白立委在傅黃體制主導下，肆無忌憚在國會輾壓台灣主流民意，並大幅刪凍總預算，尤其國防預算，企圖癱瘓政府，削弱國防力量，並架空其它憲政機關，使藍白過半的立法院一院獨大，意圖挾立法權以制行政權。此舉讓中共與藍營發現國民黨縱使連續十二年未能贏得總統寶座，但藍白在國會合流，也可以讓藍白成為實質的執政者，將台灣帶向毀滅之路。近日國民黨提案的「國家安全戰略法草案」，企圖架空總統的國安權限，將國安戰略主導權轉移至立法院，更是凸顯藍營使國會獨大，以便通過種種親中法案的圖謀。然而，藍、白、紅的「美好想像」，卻因藍白的跋扈囂張，充滿仇恨值的操作，無視國家安危與民眾福祉，終於引爆民意大反彈，掀起大罷免浪潮。

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大罷免三十一比○，罷藍成為台灣社會的主流趨勢；罷綠則無一成案，還因涉及偽造文書、洩漏個資等違法弊端，導致藍營多位黨工被收押、交保，幾乎面臨團滅危機。對於中共而言，大罷免壞了其不費一兵一卒而併吞台灣的算計，因此藍白改弦易轍，除了控訴政治迫害，更一再促使立法院延會，不但藉此撐起護傘，且罔顧國家財政紀律，大舉通過討好選民的肉桶法案，例如︰一，原住民禁伐補償金從每年每公頃三萬元提高至六萬元；二，提高警察、消防等人員退休所得替代率至八十％；三，國定假日增加四加一；四，「志願役加給三萬」，上校以上退役軍官恢復子女教育補助；以及藍營推動普發一萬元、白營主張發放六千元等。這些看似是民生法案，其實是以國家資源幫藍委綁樁，化解罷免危機。換言之，藍白不惜聯手操作，錯置國家資源的應用，以挽救藍營被大罷免浪潮吞噬的夢魘。

但是，藍營能不能靠著肉桶法案化解滅黨威脅，中共並未寄予厚望，對台手法乃更加多元化，可以總結出兩個重點：一是找流量大的網紅赴中參訪，營造中國所謂「先進、科技化」的形象，試圖改變年輕一代對中國的負面印象，這個任務也在外國網紅之間積極進行。目前到上海參訪，立場一變再變的某肌肉發達的直播主，即是中共拉攏台灣網紅的代表性案例。可笑的是，此人到上海仿若「劉佬佬進大觀園」，一字一句莫不是對中國的瞎捧亂吹，以及全面醜化、貶低台灣，一副無知、無腦的模樣，不但令台灣人民作噁，恐怕也得不到中國民眾的認同，只會成為其恥笑嘲諷的對象。再則，除了拉攏網紅為專制中國柔性洗白，中共更以軍機艦擾台，尤其在灰色地帶藉由「聯合戰備警巡」等行動，不斷試探我方虛實，以及防衛決心，希冀造成更大的威嚇效果。恰巧此時，藍營軍系立委陳永康又拋出「兩岸人民關係條例第二十九條修正案」，聲稱兩岸仍處於「內戰未終結狀態」，並要求我方自我矮化，「淡化主權」，將原由國防部公告的限制或禁止水域，改為海委會公告；以及我外島地區周邊海域的司法行政事項與大陸地區協議。此舉一則附合中共一再主張聯合國二七五八號決議的「一個中國」涵蓋台灣的主權；再則將中共對台灣的一切軍事行動視為內戰狀態的延續，外國不得干預，無法力挺台灣。這將使得近年來美國等西方國家派遣軍機艦通過台海所主張「自由航行權」，在國際法上站不住腳。危害之大，可想而知。

事實上，台灣近年來不但強化在普世價值與民主制度上與西方民主國家的連結，更重要的是，台灣經濟也與全球接軌，在美中對抗中，台灣扮演美國友岸外包的核心角色，現今在川普打造「美國再次偉大」的宏圖上，更加大投資美國，鞏固美台經貿、戰略關係。尤有甚者，據華府智庫報告指出，二○二二年約有價值二．四五兆美元（約七十八．七四兆新台幣）的商品貨物通過台灣海峽運輸，佔全球海上交通的五分之一；此外，台積電的先進晶片全球市佔率九成以上，一旦台海發生戰爭，全球將會蒙受數兆美元的損失，乃全球經濟無法承受之重，台灣在地緣政治與經濟的重要性，由此可見。可悲的是，台灣價值與地位被民主世界視為珍寶，但對藍白而言，似乎棄之如敝屣，一再高舉「和平」、「避戰」旗幟，對中共的威脅委曲求全，恐致台灣被禁錮在極權政府的牢籠之中。這就是一年多以來，藍白在國會擴權、亂政，大刪國防預算的真正意圖吧。

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