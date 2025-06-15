自由廣場》高鐵進宜蘭 效益真有這麼高？

◎ 魏世昌

高鐵是否該延伸到宜蘭，近日再引關注。立委在礁溪辦說明會湧入大批民眾，顯示各界的高度關心。不過，我們得問一個關鍵問題：高鐵進宜蘭，真有必要嗎？

根據交通部鐵道局規劃，從南港到新宜蘭站的高鐵車程約廿分鐘，乍看下快速便捷，但若考慮前後段的轉乘時間，其實差距並不如預期。民眾多數會從台北車站出發，先搭北捷或台鐵來到南港，約需八分鐘；抵達宜蘭後，從高鐵新站再轉乘到宜蘭市區約十分鐘，加上最後一段從新宜蘭站到台鐵宜蘭站的銜接三分鐘，實際所需時間約四十一分鐘。

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相較之下，北宜直鐵經高架化後全程僅約四十六分鐘，卻能直達市中心，省去繁瑣轉乘。只快五分鐘，卻要付出大筆預算與更高票價，真的值得嗎？

再看票價。高鐵從台北至新宜蘭站約三百元，加上接駁轉乘約十五元，總計三一五元；北宜直鐵則僅需一五三元，價格僅約高鐵一半。通勤族若搭高鐵，非多數人能負擔。在講求普及與負擔能力的今天，直鐵顯然才是更貼近多數民眾的選擇。

再看工程經費。北宜高鐵全長六十．六公里，初估耗資一八八○億元，如今原物料上漲，經費上看三六○○億元；反觀北宜直鐵全長四十三．四公里，後段沿用既有台鐵路廊，工程經費約七二四億元，不到高鐵的五分之一。以成本效益來看，直鐵遠勝高鐵。更何況，若能省下預算挹注在在地接駁、公車路網與城鄉轉運中心建設，對改善宜蘭整體交通更有助益。

宜蘭需要的是普惠而非昂貴的交通選擇，也需要的是與地方生活緊密連結的交通網絡，而非蓋在遠郊、讓人望而卻步的高鐵站。

從票價、時間、工程預算到實用性，北宜直鐵都更具整體效益。高鐵進宜蘭看似華麗，實則不切實際。與其打造一條昂貴卻冷清的金光大道，不如選擇一條務實可行、真正便利民眾的交通路線。北宜直鐵，才是宜蘭交通的正確解方。

（作者為工程師）

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