晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》高鐵進宜蘭 效益真有這麼高？

2025/06/15 05:30

◎ 魏世昌

高鐵是否該延伸到宜蘭，近日再引關注。立委在礁溪辦說明會湧入大批民眾，顯示各界的高度關心。不過，我們得問一個關鍵問題：高鐵進宜蘭，真有必要嗎？

根據交通部鐵道局規劃，從南港到新宜蘭站的高鐵車程約廿分鐘，乍看下快速便捷，但若考慮前後段的轉乘時間，其實差距並不如預期。民眾多數會從台北車站出發，先搭北捷或台鐵來到南港，約需八分鐘；抵達宜蘭後，從高鐵新站再轉乘到宜蘭市區約十分鐘，加上最後一段從新宜蘭站到台鐵宜蘭站的銜接三分鐘，實際所需時間約四十一分鐘。

相較之下，北宜直鐵經高架化後全程僅約四十六分鐘，卻能直達市中心，省去繁瑣轉乘。只快五分鐘，卻要付出大筆預算與更高票價，真的值得嗎？

再看票價。高鐵從台北至新宜蘭站約三百元，加上接駁轉乘約十五元，總計三一五元；北宜直鐵則僅需一五三元，價格僅約高鐵一半。通勤族若搭高鐵，非多數人能負擔。在講求普及與負擔能力的今天，直鐵顯然才是更貼近多數民眾的選擇。

再看工程經費。北宜高鐵全長六十．六公里，初估耗資一八八○億元，如今原物料上漲，經費上看三六○○億元；反觀北宜直鐵全長四十三．四公里，後段沿用既有台鐵路廊，工程經費約七二四億元，不到高鐵的五分之一。以成本效益來看，直鐵遠勝高鐵。更何況，若能省下預算挹注在在地接駁、公車路網與城鄉轉運中心建設，對改善宜蘭整體交通更有助益。

宜蘭需要的是普惠而非昂貴的交通選擇，也需要的是與地方生活緊密連結的交通網絡，而非蓋在遠郊、讓人望而卻步的高鐵站。

從票價、時間、工程預算到實用性，北宜直鐵都更具整體效益。高鐵進宜蘭看似華麗，實則不切實際。與其打造一條昂貴卻冷清的金光大道，不如選擇一條務實可行、真正便利民眾的交通路線。北宜直鐵，才是宜蘭交通的正確解方。

（作者為工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書