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自由廣場》警察節甘苦談 人民保母辛苦了

2025/06/15 05:30

◎ 池文光

內政部公布自今年六月十五日警察節開始，全國警察機關、警大、警專放假一日。

長久以來，警察工作全年無休，執法動輒得咎，總在夾縫中遭受責難，卻是在考量退休福利時，歸屬為一般公務人員待遇，這是身為警務人員最感不平之處，今終獲政府肯定辛勞，除立法調升退休所得替代率外，並公布警察休假一日。

警察任務繁雜，各項專案終年不斷堆疊，全台警察機關只要事涉治安或交通事項，開會資料數量即達百頁以上，會議討論逐案逐項管制，業務內勤人員從早忙到晚，假日亦不例外，就連外勤查案刑警也身負龐大公文處理能量，壓力大到喘不過氣。

警察這個行業，以老舊警察包袱體制，乘載著當今社會安全問題，用陳年不合時宜的警察人事等法令、規定，因應不時變化的治安問題，常捉襟見肘，其間，各縣市基層有心之士不時反映建議改善，惟中央警政管理階層視為異議，敷衍了事，粉飾太平。

台灣警察角色扮演，有事找警察，出事罵警察，打罵執法人員也常上新聞版面，往往法院判刑結果卻是刑罰過輕，甚至把警察活活打死了，今日公祭、明日忘記，最後，遲來的司法正義又是如何審判呢？這是身為警察工作者的悲哀宿命！

社會治安出問題，警察要扛責任，但所有執法權限都在司法體係，警察在轄區巡邏臨檢，歹徒囂張違法倘若不是現行犯案，或行為顯有犯罪行跡，警察不能主動攔查逮捕，稍有逾越法律，恐怕就要跑法院，身心俱疲，或身陷囹圄，這是警察執法的困境！

警察節日到來，恭賀全體警察快樂！特別的日子，期待警察能有安全的工作環境，並能以有尊嚴及效益的方式來執法，嚴正伸張公權力，維護國人生命財產安全。

（作者為警官）

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