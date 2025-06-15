自由廣場》藍委提案修兩岸條例 模糊主權又把金馬「內海化」

◎ 方屏生

國民黨不分區立委陳永康提案修正兩岸人民關係條例第廿九條，把台灣禁限制水域的劃設與公告權責，由國防部改成海委會，同時新增金門、馬祖、東引周邊水域的行政、司法事項，可和中國協商，不受兩岸條例五之三條規範。遭到涉及矮化主權和「內海化」兩岸關係的質疑，陳永康表示金馬水域早已解除軍事管制，禁限制水域跟國家的領海、主權，是完全不同的議題，外離島解嚴後，海巡是執法的問題，不是國防部的衛疆問題。他還強調，提出這議題是尊重行政院的組織架構，跨部會的協商，看行政院採不採納，以及如何降低兩岸衝突形式。筆者對此提議深不以為然，提出淺見。

一、目前兩岸仍處於兵凶戰危的緊張態勢，中共屢屢放話，不放棄以武力拿下台灣的野心。金馬等離島不在台灣本島十二海里的水域之內，卻與中國「一箭之遙」，最短的距離僅僅一．八公里。一旦對岸發起奪島攻擊，戍守前線的島上駐軍最清楚周遭水域，能適時適地採取防禦反擊。因此，禁限制水域的劃設與公告，繼續由國防部統籌，再恰當不過。

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二、金門、馬祖等離島有國軍駐守，水域由海委會轄下的海巡署執法保安，已經形之有年，完全沒有和中國協商的必要。陳永康的提議，實在是「此地無銀三百兩」的莫名其妙。更何況，降低兩岸衝突的形式或關鍵不在國防部或海委會，畢竟我國實行自由、民主、守法的憲政制度。兩岸衝突會不會升高，完全取決於對岸中國，如同解放軍機艦經常挑釁，越過我國海、空域，甚至大規模圍台軍演。簡言之，任何卑躬屈膝的舉措，只會造成國安缺口，反而惹禍上身。

陳永康曾任海軍司令和國防部軍政副部長等國家要職，去年立委職務初登場，外界本以為能發揮所長，為國防增添助力。只可惜一年過去了，不僅乏善可陳，這項提案更顯示他和國民黨立院黨團政策走錯方向，浪費寶貴時光。

（作者為陸戰隊退役少校）

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