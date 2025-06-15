自由廣場》將軍不再只拿槍 台灣需要「科技將領」

◎ 蕭錫惠

二○二五年六月，以色列發動代號「雄獅崛起」（Rising Lion）的軍事行動，成功斬首伊朗革命衛隊高層，並重創其核設施與飛彈基地。這場行動仰賴的不再是傳統部隊攻堅，而是結合AI技術、長期情報滲透與無人機精準打擊的科技作戰。

這不僅代表中東局勢的劇變，也揭示一個現代戰爭的本質轉向：未來決勝關鍵，不是軍人的數量，而是腦力與科技的結合程度。

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台灣同樣處於戰略高風險區。中共不斷利用無人機、網軍、認知作戰與第五縱隊進行滲透，攻擊的不只是軍事設施，更是社會信心與國家治理。面對這類「看不見的敵人」，我們卻仍困於傳統軍階與年資制度，將資訊、駭客、AI專才擋在軍事決策體系之外，形同自廢武功。

看看世界各國：以色列八二○○部隊廣納科技新血，美國太空軍由MIT博士領軍，中共更在解放軍內建構「數位戰爭體系」。反觀台灣，將領多由傳統三軍校系統晉升，科技人才若非服役背景出身，即便具備演算法或資安領域專長，也難以參與軍事高層決策。台灣科技強國的優勢，並未轉化為國防優勢。

因此，筆者呼籲政府與國防部，應立刻推動三大改革：

一、設立「科技將領」制度：讓具備AI、資安、無人機等專業背景的人才，在軍中具晉升空間，不再受限於傳統服役體系。

二、創設「國防數位指揮部」：比照美軍，整合國研機構與科技企業，成立具實權的科技顧問機制，直接參與軍事規劃與預算配置。

三、建立「科技預備軍官培訓體系」：從台清交成等理工大學選才，提供軍訓、國安、AI戰略等跨域教育，讓「理工不入軍」的觀念成為過去式。

台灣不缺晶片、不缺人才，缺的是制度與想像力。未來戰爭的將軍，不是會開坦克的人，而是能操控大數據、部署演算法、駭入敵方系統的科技戰略家。

如果我們繼續忽視科技戰爭的趨勢，只靠傳統體制應對高科技敵人，終將輸在無人駕駛器後面的那行程式碼上。現在就改革，讓會寫程式的人也能成為將軍，才是真正守護台灣的開始。

（作者為民進黨美東黨部前評議委員）

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