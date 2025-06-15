自由廣場》為何罷藍委？／曹董下戰帖 國民黨不敢辯？！

◎ 彭義欽

近日政壇氣氛火熱，街頭不僅氣溫飆高，政治溫度也接近沸點。隨著罷免藍委行動進入第三階段，「反共護台志工聯盟」正式啟動，連前聯電董事長曹興誠都親自披掛上陣，號召公民覺醒。但讓人跌破眼鏡的是，國民黨高層對此戰帖卻毫無回應，裝聾作啞冷處理，儼然是「孬種對決」的最佳範例。

曹興誠不但成立「反共律師團」協助志工反制司法濫訴，更公開邀請國民黨主席朱立倫與黨團總召傅崐萁，與他及立委沈伯洋進行公開辯論：辯論的主題簡單明瞭──這些藍營立委，到底值不值得被罷免？如果朱、傅兩人不敢赴戰，他乾脆準備好了兩頂帽子，上頭清楚寫著「孬種」與「騙子」，請他們自行對號入座。

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曹董這一招，其實是想用最公開透明的方式，挑戰國民黨面對選民質疑的能力與勇氣。可惜的是，國民黨不但沒接招，還反手狂打司法戰，一副「只准我們告人、不准你來問政」的雙標嘴臉。罷免志工們為保自衛，紛紛配戴密錄器蒐證，律師團更是全時待命。說真的，這種場面，活像在拍一部政治法治驚悚劇，只不過反派角色的演技實在太浮誇。

更有趣的是，曹興誠還親自拜會賴總統，期盼民進黨與罷免運動並肩作戰，達成「效益最大化」。民進黨雖語帶保留，但態度傾向合作，表態「與公民同行」，又小心翼翼避免被藍營操作為「政府動員罷免」。這樣的政治精算，也反映出台灣政壇需在謹慎中走鋼索。

說到被藍營頻頻攻擊的沈伯洋，更是一樁滑稽鬧劇。他的父親因經商背景被貼上「賺紅錢」標籤，國民黨的標準可真是「我做是經商報國、你做是賣台通匪」，這種選擇性指控，根本不是質疑，是抹黑，意圖混淆視聽。說穿了，就是藍營已經沒有政治論述，只能靠污名化來續命。

至於傅崐萁，中央對花蓮補助年年增加，結果他一邊伸手領錢，一邊大罵中央不給資源，花蓮永遠像在「災後重建中」，因為只要花蓮不好，他就能站在廢墟上收割政治紅利。這種選票經濟學，真是連中國那套「內宣一條龍」都得甘拜下風。

為何罷免聲浪來得這麼快、這麼急？因為去年選後，國民黨重掌國會話語權，卻毫不顧及民意，強推國會擴權、黑箱程序，甚至拒絕公開討論。根據民調，超過六成民眾反對這些法案，但藍營仍一意孤行，如同失速列車般狂奔。此外，有媒體披露，僅上半年國民黨立委就對異議者提告逾五十件，對象多是發表批評言論或參與集會的民眾，這根本不是「依法行政」，而是「政治寒蟬效應」的實境秀。

反觀罷免行動，單在花蓮，短短兩週便湧入近萬筆有效連署，說明民意早已不是傅委員口中那種「百分百支持」，而是被壓抑太久、終於開口說話。

最後，奉勸國民黨一句：你們最怕的從來不是民進黨太強，而是自己太虛。政見講不清楚、政策說不明白，只剩「反民進黨」四字當口號，一有人質疑就提告，一被罷免就喊政治迫害。那請問：你們還有什麼資格代表人民說話？

辯論不敢上、罷免只會哭，難怪曹興誠早早準備好了那兩頂帽子。就請國民黨把帽子戴好戴滿，讓選民看清楚，誰才是真正不敢面對民主的孬種與騙子。

（作者從商）

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