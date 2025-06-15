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自由共和國》蕭宏榮、胡文琦／中火「完全無煤」真能實現環境與能源雙贏嗎？

2025/06/15 05:30

此番中火「完全無煤」的決議是否真正達到環境與能源穩定的最佳平衡？這樣的政策是否真的完全無懈可擊、無可爭議的嗎？（資料照）此番中火「完全無煤」的決議是否真正達到環境與能源穩定的最佳平衡？這樣的政策是否真的完全無懈可擊、無可爭議的嗎？（資料照）

蕭宏榮／淡大水資源及環境工程所博士

胡文琦／淡大水資源及環境工程所博士肄業

沒錯！嚴格監督台電執行環評承諾，降低空氣污染物及減碳無疑是正確的方向，然而此番中火「完全無煤」的決議是否真正達到環境與能源穩定的最佳平衡？這樣的政策是否真的完全無懈可擊、無可爭議的嗎？「煤炭」又是否真的是「沒一塊好」的環境主要敵人？不可否認的是，燃煤確實會產生大量的二氧化碳（CO₂），而這也是主要的溫室氣體之一。燃煤過程中還會產生其他有害氣體，如二氧化硫（SO）和氮氧化物（NOx），這些氣體會在大氣中反應形成酸雨，進而污染土壤及水源，而NOx在陽光下發生光化學反應，會生成臭氧對環境造成長期的傷害。

此外燃煤對人類健康的重大影響同樣不可忽視。例如，燃燒過程中釋放的二氧化硫（SO）可能誘發或加重哮喘等呼吸道疾病；而懸浮微粒（PM10和PM2.5，分別指粒徑小於十微米及二．五微米的顆粒物）則能深入人體肺部，甚至穿透肺泡進入血液循環，對心肺系統造成長期損害。

然而隨著空氣污染防制設備的進步和法規的完善，燃煤過程中有害物質的排放與濃度已能顯著降低，並符合相關排放標準。因此無須刻意將燃煤的影響過度誇大或妖魔化。甚至從國際經驗來看，一些在空污防制上表現出色的國家，已經透過先進的燃煤技術，將燃煤發電的環境影響顯著降低，以日本為例，其燃煤電廠透過高效能的煙氣脫硫（Flue Gas Desulfurization, FGD）和氮氧化物控制技術，能將SO₂和NOx的排放濃度降至極低水平。更深層探討的現實討論：「在廢核造成基載電力不足的情況下，台灣是否應該完全放棄煤炭？」雖然天然氣被認為是「相對較清潔的能源」，但其在開採與運輸過程中所存在的甲烷洩漏問題亦不容忽視，而甲烷的全球暖化潛勢（GWP）在一百年間是二氧化碳的廿九．八倍（根據IPCC AR6報告）。甚至有研究指出（Carnegie Mellon，二○一四年），如果天然氣在開採和運輸的過程中洩漏率達到三％，其所造成的溫室效應甚至可能超越燃煤。

此外，從國家安全的角度來看，天然氣的儲存量僅能維持七至十天。一旦台灣周邊海域遭到敵意國家封鎖，天然氣的供應中斷將對能源穩定性造成重大威脅。另外即便政府重啟核電，核能所佔的比例也僅佔整體發電量的兩成左右，因此仍需要在燃煤與燃氣「二擇一」的艱難選擇。

準此在當前的能源結構中，「煤炭的角色不應被簡單粗暴地完全妖魔化」，而是需要更為客觀理性地看待。在技術進步和法規完善的基礎上，煤炭依然可在「多元能源」供應中發揮其重要作用。亦即台灣應在多元化能源策略中尋求合理科學的平衡，因此以期能實現環境保護與能源供應穩定的雙贏目標。

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