自由共和國》賴山水／王貞治VS.長嶋茂雄(上)

王貞治（左）與長嶋茂雄組成巨人「ON連線」。（產經新聞提供）

賴山水／前中華職棒聯盟仲裁委員、職棒雜誌專欄作家

日本棒壇的傳奇巨星，有日本「棒球先生」雅號的長嶋茂雄，於日前因肺炎逝世，享壽八十九歲。

長嶋的去世，讓人想到當年與長嶋共創日本職棒巨人隊V9（連續九年日本職棒總冠軍）「巨人王朝」的我國旅日球星王貞治！

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且從兩人的職棒生涯成就（球員、總教練及退役後）棒球理念、個性、組織風格，乃至對彼此的觀感、外界給兩人的評價…等等來做個比較。

論選手成就：

長嶋雖然也有傲人成績，包括打擊王六次，全壘打王兩次、打點王五次以及MVP 五次，但是這些和王貞治的打擊王五次、全壘打王十五次、打點王十三次、MVP 九次以及連續兩次的三冠王一比，就相形失色。

再就總教練的成就論：

長嶋從一九七五年開始擔任巨人隊總教練六年，期間雖然兩次奪得中央聯盟冠軍，但也有兩次分居B段班的最後一二名，而且從未得過「日本一」的總冠軍 。

王貞治則從一九八四年連續五年擔任巨人隊總教練，雖只拿過一次中央聯盟冠軍，但另外四年也都是在二三名 段班 。

尤其後來擔任福岡大榮鷹隊總教練，更於一九九九年、二○○三年兩度拿下日本一總冠軍，甚至在第一屆世界棒球經典賽率領日本武士隊拿下世界冠軍殊榮！

所以在總教練成就也遠在長嶋之上！

就總教練退役後的貢獻：

長嶋離開巨人隊後，只聽過到中國做幾場棒球講習，但據幕後得知長嶋擬爭取承包中國棒球場工程有關，基本上是基於生意的考量。

王貞治則在離開巨人隊到重返日本職棒擔任大榮鷹隊總教練的六年期間，致力於世界少年棒球組織的推廣在世界各地奔波，而我國職棒從籌劃 元年開幕以後幾年，每年他都會來好幾趟對棒球界的貢獻也遠超出於長嶋。

再論二人的棒球理念：

基本上長嶋的棒球是以守備為主的「 守備棒球」，即使是打擊怪物松井秀喜，是不動的第四棒，但也沒有讓松井秀喜發揮大棒的天賦，為求勝只要求安打，甚至偶爾要求他犧牲觸擊，使得松井的全壘打數只在卅轟上下，在在為人詬病。

所以長嶋拿下中央聯盟優勝靠的是優異的守備，尤其是陣容堅強的投手群。

而王貞治的棒球理念，一言以蔽之—「攻擊棒球」！一九八七年王貞治擔任巨人隊總教練，勇奪中央聯盟冠軍，是以聯盟最高打擊率打下的！

王貞治是世界全壘打王，最了解全壘打在棒球的魅力。

他曾說：我是一個追逐全壘打的人，我要將擊出全壘打的快感與所有球迷和兒童來分享！

王貞治認為打棒球應先教小朋友比較有趣的打擊，至於較辛苦的守備，他認為等孩子們了解整個棒球的樂趣後再來練習也不遲。

論二人的棒球組織學：

長嶋的內閣：二軍總教練土井是長嶋立教大學學弟，育成教練西本，投手教練堀內，打擊教練中畑等，都是長嶋不折不扣的巨人子弟兵，從內閣成員可以明顯看出，長嶋是個日本典型的家族主義者，基本上有不同意見的人是不可能被延攬到長嶋內閣來的。

而王貞治可以說完全相反，王組閣的條件端看其人是否有確切的棒球信念。

如投手教練村田兆治，不但從來沒待過巨人隊（原羅德隊王牌投手），與王貞治既不同隊也不同校，甚至分屬不同聯盟，而且在職棒界還以個性頑固著稱。但王貞治就是看上他這種擇善固執的個性，有確切的棒球信念而非乖乖牌。

論二人的個性：

長嶋是媒體的寵兒，比較自負，恃才傲物，因此表現在服裝上就比較花俏華麗，開口講話總是公式化的重複那幾句「元氣（你好嗎）？」

「加油喔！」日本媒體說他是「天真浪漫」，換成我們的話應該就是「 寶」、「 散仙」。

長嶋之寶—散仙，在日本職棒界也算是出了名的。打出全壘打卻忘了踩壘包，或是興奮過度而跑壘超過前面一位跑者，全壘打因而被取消的事，對長嶋已不算新聞。（待續）

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