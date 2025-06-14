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自由廣場》病態資源錯置 中共玩殘經濟

2025/06/14 05:30

◎ 張怡穎

中國最新的「經濟奇蹟」是：電力市場崩跌，發電還得貼錢，這是中共自導自演的一場「經濟崩潰實境秀」。

中國兩個經濟龍頭省分:江蘇和廣東，最近在電價市場跌到新低，江蘇六月電價年跌二十四%，廣東也跌破政府訂定的監管底線。山東、浙江、內蒙古的電力現貨市場甚至出現「負電價」：意思是，你用電，我倒貼錢給你。這不是福利，而是災難，是供過於求、投資過剩、政策失控的活樣板。

號稱「集中力量辦大事」的中國政府，如今辦出的電力政策，是一場集中力量「做白工」的經濟鬧劇，中共是怎樣讓電力市場變成爛尾樓的。

記得習近平信誓旦旦說「中美互利共贏」嗎？誰知一場貿易戰打下來，出口企業不敢擴產，連機器都懶得開。江蘇、浙江、廣東三省合計佔中國出口六十三%，工業產值佔三十五．五%。如今企業觀望、訂單停滯，用電需求熄火，有電無處發。

從二○一九年到二○二四年，中國GDP成長約三十五%，但電力裝機容量卻暴增六六．七%，幾乎是兩倍。你家養三隻狗，卻買十座狗屋，結果是一堆空機組被閒置發霉。二○二四年第一季，整體固定資產投資只成長四%，電力相關投資卻激增二十五．五%，根本是病態的資源錯置。

燃煤發電佔中國發電量一半以上，過去一年煤價下跌三十%，成本變低了，發電廠紛紛「殺價競賣」，價格雪崩，市場進行集體割喉戰。

電力現貨市場，以前是政府說多少算多少，如今市場主導，價格宛若自由落體。江蘇剛開跑現貨市場，電價馬上大跳水。預估年底前，中國大部分地區會跟進，接下來將是全國電價的大災難。

想當年中共高喊「五年計畫」、「能源自足」，現在卻變成「發電自己賠、求你快點用」。從一帶一路到國內鬼城，再到現在「倒貼發電」，中國不缺口號，缺的是方向感。你會發現，中共不是沒有能力集中資源，而是有本事把資源集中錯地方。現在看來，只集中在一件事「把經濟搞壞」。

中共總愛玩數據魔術，電價崩跌只是冰山一角。這座冰山，正撞上那艘充斥口號卻空無實質的中共經濟巨輪。下一步或許就是倒貼房子、倒貼出口、甚至倒貼GDP。這種「強國夢」，台灣人想要嗎？

（作者是自營商）

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