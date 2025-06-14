自由廣場》延會沒完沒了 立院淪為包庇窩

◎ 陳彥儒

憲法第六十八條明定，立法院每年開兩次定期會，自二月到五月、九月到十二月為會期，其設計目的在於讓國會運作有節奏、有節制，既能有效監督行政、審議法案，又能預留休會期讓立委從事選民服務、考察及法案準備。如今，藍白陣營聯手兩度提案延會，最新版本更主張延至八月三十一日，形同本屆立法院「全年無休」，不但背離憲法設計原意，更淪為特定政黨規避政治責任、逃避司法偵辦的保護傘。

根據《憲法增修條文》第四條第八項規定，在會期中，立委除現行犯外，不得遭逮捕或拘禁。此原為保障立法機關行使職權的獨立性，但當延會動機與罷免潮、司法偵辦時機高度重疊，社會自然質疑此舉是否已從「制度保護」淪為「司法庇護」。多位藍營立委正面臨重大司法爭議，民眾黨此刻推動再延會，正坐實為藍營立委撐起「司法保護傘」，更讓「國會免責」制度變質為「逃責避法」機制。

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諷刺的是，在會期連番延長下，立法院本應審查的附屬單位預算卻一拖再拖，五兆元國家財源懸而未決；而委員會法案進度遲滯、院會表決動能低落，許多週五、週二院會淪為少數委員輪值場，與所謂「延會為審法案」的冠冕堂皇理由，形成強烈反差。倘若國會仍是「無法可審、無案可議」，卻硬要繼續掛名「會期」，此一運作形態已失去議會之名，僅剩「制度空轉」之實。

更甚者，延會期間立委頻頻安排行政考察、國外出訪，召委會議安排也顯示多數法案尚未形成共識，無案可審的情況下，延會淪為墊檔考察工具，無異變相將議會轉型為政治避風港與旅遊中心。這不僅浪費國庫資源，也侵蝕社會對代議政治的信任。

延會本非禁忌，問題在於其正當性與必要性。若為處理憲政改革、緊急預算等特殊狀況，社會或可接受例外延長；但當延會僅為搶救罷免、躲避司法、粉飾民粹法案、鞏固黨派權益，其正當性已蕩然無存。從「軍人加薪」「普發現金」到「民眾黨版退稅」，處處充滿「買票式」施政操作，毫無財政紀律與法治精神。

立法院絕非庇護所，更非政黨操作民意的戰場。若國會成為全年無休、無案空轉的延會拖無期，會期沒休息，台灣民主將蒙羞於制度被濫用的恥辱。呼籲藍白兩黨節制權力、尊重制度，勿再以人數優勢悖離憲政精神。國會應回歸專業與理性，善盡人民所託，而非以延會名義，規避罷免與司法的審判。

（作者是文字工作者）

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