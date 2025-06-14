自由廣場》上海味就在台灣／自取其辱的館長

◎ 陳禹璁

館長去上海這一趟，八個字結論：「多此一舉，自取其辱。」

上海本為「十里洋場」，是全中國最早西化且最早發展的一線城市，在這種地方搞宣傳統戰，沒有意義，欠缺說服力。但我後來察覺，挑選上海，應該是利用上海的進步，對比來自台灣的館長的粗鄙和鄉巴佬形象。館長的網路聲量高，但缺點是知識、內涵不足，他在上海看到任何東西的反應，就象劉姥姥逛大觀園。

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中國就是要這種效果，重點不在於館長宣揚上海多進步，而是藉此凸顯館長來到上海，瞬間變成鄉下土包子，故曰自取其辱，撈到抖內又何用？

說句實話，如今的上海，早就失去過往的傳統風華。我在創業之初，為了學習上海麵點即生煎饅頭的製作方法，跑了一趟上海，教我的老師傅當時已高齡七十五，當時一起拜師學藝的，除了我，還有一位移居美國的上海人。老師傅說，上海已經失去他年輕時的浪漫、風雅與古典，他苦撐著，就是希望有生之年能把手藝傳給海外的華人承繼，幫他把上海的味道與風格，在其他國家落地生根。我允諾師傅，會把上海風味的文化與用餐風格，帶到我的故鄉。

館長還在飯店點了小楊生煎，但我們可以很自豪的說，真正的上海文化其實保存在台北的巷弄內，不少上海、香港和美國華人來台北旅遊，品嘗我們的生煎，都說口味比上海小楊更正統，是真正老師傅做出來的味道。明明台北就有正宗老上海口味、可以品嘗真正的上海風華，館長遠赴上海，豈非多此一舉？

在直播中，館長也顯露無知，生煎饅頭和水煎包是不一樣的東西，生煎主要用油煎，包口朝下，是江浙閩廣的小吃；水煎包則是用水煎且包口朝上，是北方麵食，兩者是完全不同的東西。

館長要體驗上海文化，不必捨近求遠，在台北搭個捷運、開個車就到了。

（作者是上海麵點品牌「老上海生煎」創辦人暨負責人）

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