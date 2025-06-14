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自由廣場》肌肉網紅與紅頂商人訪中的操作

2025/06/14 05:30

◎ 陳俐甫

柯粉網紅「館長」率團赴上海，原本是社會版或綜藝版的花邊，竟變身為藍白洗白中共專制的食材。冷戰時期有個政治笑話。美國人說：我們可以在白宮前面罵美國總統。蘇聯人說：我們也可以在克里姆林宮前面罵美國總統啊！如今，這笑話竟然在館長身上成真。館長在台灣罵民進黨政府與賴清德總統，去了中國也繼續罵還沾沾自喜，他讚頌共產黨統治下的中國自由進步，卻忘記他在台灣可以開直播粗鄙騷擾總書記的夫人，到中國後對地方領導不敢有半句批評，連中國人民日常牢騷的程度都不敢。

長期批判民進黨的某柯粉醫師顛倒是非說「館長此行踢破兩岸之間由綠營搭建的『無形圍牆』，讓台灣人看見中國的真實樣貌，而非只聽恐嚇故事。」但不讓館長在台灣的直播被中國民眾看見的，其實是中共一手搭建的「無形圍牆」，中國人必須透過中共禁用的VPN翻牆，才能收看館長的直播，正因民進黨政府從未限制網路自由，所以台灣人能自由觀看館長從中國傳送的影像。館長上海行反證了台灣擁資訊自由，他踢破的其實是中共禁錮人民的「無形圍牆」。難怪有中國網民認為，館長在中國的言行，根本是低級紅、高級黑。

館長訪中不久，中共官媒新華社又放消息，曾任海基會董事長、民進黨立委的新潮流系大老洪奇昌醫師，率團前往北京進行生技交流。中共目的有三：

一、國民黨黨部發言人與立委辦公室主任爆發共諜案，為免輿論延燒，支持政府強化國安法制的正當性，故意釋放洪奇昌訪中以轉移國安焦點。

二、不只肌肉男草莽館長訪中，醫師也來中國交流。藉此宣傳跪舔中國有錢賺及兩岸一家親，擴大對台統戰。

三、藍白控制國會癱瘓政府，阻礙軍購暨國安法案。數十名藍委面臨大罷免，偏偏共諜嫌犯又是被罷藍委的幕僚，此時擴大炒作訪中，欲降低共諜案添柴火的效應。

（作者為台灣教授協會會長、台灣國家聯盟決策委員）

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