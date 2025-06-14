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自由廣場》網路最近很多不是「人」／中共認知作戰淪為AI鬧劇

2025/06/14 05:30

◎ 缺理

最近，你若在網路上看到立委沈伯洋突然變成全民箭靶，或是某個知名網紅赴中直播瞬間擠上千萬流量的排行榜，免懷疑人生，你只須先問一句「這些『聲量』背後，到底是真人，還是機器人？」

這齣荒唐鬧劇有著怪奇演員表：沒有頭像的帳號、假冒台派的分身、自稱反核卻滿口親中的奇人，還有錯字連篇、簡體字穿插的留言。不說還以為是哪家高科技公司在辦AI生成比賽，定睛一瞧，卻是中共認知作戰部隊的新一代成品。

這不是什麼「人民表達自由意見」的網路討論，而是來自中國工廠的數位複製人。他們披著「護台」、「挺綠」的假外衣，卻喊著「祖國萬歲」、「沈伯洋是紅熊」這種四不像的口號。不只荒謬，還毫無美感。

這波認知戰的腳本寫得有板有眼，港媒《大公報》開第一槍，台灣的親中媒體跟進，藍白政客開記者會搧風點火，然後大量Threads帳號如雨後春筍冒出，留言整齊劃一、轉發毫無感情，連AI自己都看得出是同一套劇本。還沒等到罷免投票日，這些數位魅影早就預演好要登場搶戲。

中共的邏輯一直是這樣「民主不是你們的利器，而是我們的道具」，他們「利用民主反民主」，藉虛假流量塞滿平台，把假輿論包裝成民意，再配合網紅和內部代理人喊幾聲「台灣人自己也不滿」，一場假戲就開鑼了。

二○一八年韓流崛起時、關西機場假新聞事件上演時，中共都玩過這一套，只是這次升級成AI版，用數位幽靈接管Threads、臉書、甚至LINE群組，把假消息塞進你家媽媽的手機通知欄。

這場戰爭不是靠飛彈，而是靠演算法；不是靠軍隊，而是靠假帳號。這些帳號不眠不休，比台灣志工還勤勞，留言不斷、轉文不停、劇本倒背如流。可惜，沒有一件是真的，甚至連「人」都稱不上。

QSearch統計指出，自從港媒攻擊沈伯洋後，其社群聲量暴增十七倍，甚至超越總統賴清德。館長赴中直播，首日最高同時在線人數達二十七萬，次日影片觀看人次破二百萬。這種數字，你信得過嗎？數字會騙人，就是指這個。

這些假帳號還自導自演，在Threads平台狂喊「我是青鳥，看館長直播才知道被騙了」，但帳號全都沒頭像，內容一致、語句一致，就差沒寫「劇本來源：中國某部門」。

這場AI腦補秀，想製造什麼效果？

●製造「資訊迷航症」，讓台灣人在真假訊息間疲於奔命。

●藉虛假聲浪掠奪公共議題焦點，侵蝕理性討論空間。

●藉親中論述與藍白政黨聲浪產生共振，以裂解社會、誤導民意。

這是中共新型態「數位義和團」的戰術，連真人都不用出動，只要按下AI生成鍵，就能瞬間湧現數萬個「護台假粉」、「反核假面人」、「民主AI俠」。

最荒謬的是，一個封鎖自家人民言論、把全國網路變成監控工具的政權，居然厚顏要來台灣「教我們怎麼民主」。這就像一個從不洗澡的臭男人，卻要開設香水專賣店，還自詡香氣四溢。

中共搞得不只是認知作戰，更是認知鬧劇。他們假帳號多到可以開設「網軍科技大學」，我們該怎麼辦？很簡單：把網紅流量當作喜劇片看、把假留言當成漫畫讀、把親中言論當推銷聽。多閱讀、多思考、多和家人好好說話，因為只要我們願意思考，他們的「認知作戰」永遠打不贏我們的「認真生活」。

（作者從事補教業）

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