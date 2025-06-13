社論》友盟助護台 在野頻亂台

藍白這一年多來國會亂政，已嚴重干擾、遲滯我們抗衡中國的預防能量。（資料照）

中國對台灣等民主國家的威脅，日益升高。上週，台灣兩大秘書長分進拚外交，國安會秘書長吳釗燮前往歐洲，並罕見於德國柏林出席論壇發表演說，被視為德國印太政策趨向平衡的指標。另，總統府秘書長潘孟安獲美國政府之邀，前往阿拉斯加，除在永續能源會議演說，訴求台美在能源安全共同打造「非紅供應鏈」，潘還與美國能源部長等多位閣員同行，考察極地能源基礎建設。因應國際情勢，建立與美國、歐洲等民主國家更多面向綿密合作，讓更多友盟國家基於共同價值與利益，更願意出手助台、護台，是我們最重要的對外政策軸線。

我們與主要民主國家深化關係，也反映在對台灣邦交國的交往方略。與台灣有外交關係的瓜地馬拉與巴拉圭，兩國總統近期先後訪問日本，與首相石破茂會談後，都宣布與日本建立「戰略夥伴關係」。美國國務卿魯比歐年初訪位於中美洲的瓜地馬拉，明確指出「盼台美瓜關係拓展至經濟、投資與商業領域，與台灣建立更全面的合作」，加上日本也加入，意味台灣與瓜地馬拉的往來已超越雙邊互動，正邁向「台美日瓜」多邊合作新格局。巴拉圭也是同樣情形，作為台灣在南美洲僅存的邦交國，為防止紅色勢力滲透突破，除美國協力台巴邦交，日本也在兩年前派外相赴巴拉圭強化關係，最近並提升至兩國領導人層級。美日外交布局，已與我鞏固既有邦交國的目標，漸行疊合，都在防範中國勢力的全球擴張。

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加強與台灣邦交國往來，日本政府近期腳步亦顯得積極。石破茂今年二月會見到訪的帛琉總統惠恕仁表示：「帛琉是具有地理、歷史和戰略重要性的合作夥伴」。石破茂三月會面來訪馬紹爾總統海妮說：「我們將一同應對氣候變遷、海洋環境等共同課題」。五月見巴拉圭總統貝尼亞說：「不容有以武力或脅迫方式改變現狀之行為」。這話被認為是指向中國頻頻對區域的灰帶挑釁。石破茂本月初還與到訪的史瓦帝尼總理戴羅素會談，請對方協助八月在橫濱舉行的非洲發展會議。前任岸田內閣曾在該會議宣布投入三年為期三百億美元金援，專為對抗中國在非洲地區的影響力。石破茂繼續強化台灣在非洲唯一邦交國史瓦帝尼關係，尋求非洲援外據點的戰略要地不言而喻。石破茂本週二與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛會談時，重申已故首相安倍晉三提出的「自由開放印度太平洋」（FOIP），亦是劍指北京。

同樣強烈感受北京日益挑釁的日本政府，近期與我邦交國領袖互動頻密，不亞於台灣，彰顯民主夥伴攜手應處區域情勢。這些經常被國內在野政治人物譏稱是蕞爾且貧瘠之國，如今成威權勢力想方設法滲入的國家，民主國家為之警戒。我們的外交經營，與民主友盟站在同一陣線，更能事半功倍。過去，台灣被挖走若干邦交國，如南太的索羅門群島，中美洲的宏都拉斯等，都是中國已介入該國內政、買通政要，待我們與民主友盟回防，時機已晚。現則採多邊合作，強化與台灣既存邦交國關係，更側重「預防」性質。外交佈防如此，軍事安全亦然。美國川普政府上台後，敦促受威權脅迫的民主國家，須提高國防預算與防衛韌性的支出，展現意志。以實力嚇阻來犯，是重中之重預防之道。賴清德總統二月宣示推動特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上目標，即是體現我們保衛國家的決心。

然而，政府透過政策、法案、預算等多重作為，與時間賽跑，應處中國武統威脅。藍白這一年多來國會亂政，已嚴重干擾、遲滯我們抗衡中國的預防能量。僅以國防預算為例，在野先是惡修財劃法，導致中央減少三千七百多億元經常性收入，當中即有國防經費。今年度中央政府總預算遭亂砍，被凍結的國防預算高達九百億元，藍白辯稱並未刪除，卻因無法如期動支，衝擊國防業務推行時程。藍白週二強推爭議法案，提高軍人待遇，也聲稱是為了國防。但賴政府四月一日才剛幫軍人調薪，在野加碼調薪分走國防支出近三百億元，軍事分配比例失衡。國防部長顧立雄週三警告，會排擠軍事投資等其他預算，嚴重影響部隊戰力，是自我防衛決心錯誤訊號。此外，藍白擬砍掉賴政府所提特別預算案中強化國土安全韌性一千五百億元經費，延遲國防資通與海防設備的提升。對照民主友盟助護台，在野兩黨正頻於亂台。

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