自由廣場》絕不可讓藍白將金馬「烏東化」

◎ 歐瑋群

繼五月三十一日在香格里拉會談公開表示:「中國若尋求征服台灣，將會有毀滅性後果」，美國防部長赫格賽斯十日更指出，中國正在進行重大的軍事擴張，並積極演練入侵台灣。不到半個月，美國國防部長兩度提到台灣有遭到中國入侵的風險，這種示警程序，唯俄烏戰爭前夕可堪比擬。

避免台海戰爭向來是美軍的主要立場，因應中共犯台，印太司令部早已制訂「論分計秒」計畫，司令帕帕羅更主張美國大力提升自主系統並部署於台海，以打造「地獄景象」（hellscape）嚇阻中國犯台。

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荒謬的是，在這緊急時刻，藍白立委居然提出兩岸人民關係條例第廿九條修正草案，在立法理由中，逕將台海關係定位在一個中國架構下的國共內戰關係（立法理由寫著：於兩岸之間尚未在法理上終結一九四九年以來的內戰狀態），如此企圖以內戰模式擋住國際的外援，卻完全忽視國際法上，台澎主權地位與金馬不同的現實，更遑論台美長期的特殊軍事關係。

事實上，無論是台灣關係法到最近幾年的國防授權法案，牽涉到台灣的部分都有提到軍事事項。而這均源於太平洋戰爭結束後，舊金山和約簽訂後定下的西太平洋秩序維持義務。台灣關係法前言：「本法乃為協助維持西太平洋之和平、安全與穩定」為目的，更直接宣示「台澎」的重要地位，與西太平洋的和平穩定秩序維持息息相關。藍白立委企圖藉內戰模式以界定台海戰役，以國內法偷渡中國的主張，最直接受影響的就是台灣關係法所未涵蓋的金馬及周邊島嶼。

美國過去通過福爾摩沙決議，以模糊方式賦予美國總統完全保衛台灣和離岸島嶼的權力，來解決防禦條約不介入中國內戰的議題，但終究在一九七四年十月廿六日遭到廢止。今日藍白若通過這項立法，萬一未來再爆發類似古寧頭、八二三等戰役，金馬居民恐怕只能自求多福。

拿下金馬是以最小代價成就習近平個人歷史功業並減輕其統一中國的壓力，本次修正條文草案規定，金馬及周邊地區水域，可以排除第五條之三的適用，直接與對岸進行政治協議，藍白立委或許早已為金馬的烏東化預做準備。

（作者是民間企業法務專員）

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