自由廣場》不是黨外，沒有在野，更不是聯盟的「黨外在野大聯盟」

◎ 李智揚

二○二五年六月十一日，由館長、郭正亮、鄭麗文、趙少康、區桂芝等人合體組成的「黨外在野大聯盟」開張，說要凝聚「在野共識」、推動二○二八政黨輪替，要打破政黨壟斷、替人民發聲。聽起來像宣言，其實比較像懷舊綜藝節目。

這一套，民眾黨也玩過：靠話語空戰，不碰組織、不理選民、只做節目、不做經營。能講就能上新聞，能罵就能佔風頭。如今換一批熟臉孔，劇本照抄，台詞照念。說是「宣講」，其實是話術造浪，換湯不換藥。

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這個動作，說穿了，就是佔位，把「話語權」當成下一輪資源分配的籌碼。先卡好，等時機成熟，自然有人來談合作、有人來讓位。這是標地卡位，是流量投資。

他們自稱「黨外」，但真正的黨外，是真實的歷史經驗與記憶，不是自己想貼就能貼的標籤。幾年前，民眾黨就是蹭歷史資產，把蔣渭水創立的「台灣民眾黨」直接轉貼當作黨名，引爆蔣渭水家屬怒火。對這種消費啟蒙、錯置歷史的行為，說白了，就是拿歷史當噱頭，拿別人的信用充門面。那天的「黨外」也相差彷彿。

網路上有「三重劉德華」、「新北彭于晏」的外號風格，就是自己沒有，抓別人的來貼用，借標籤往自身貼。現在的「黨外在野大聯盟」，邏輯如出一轍，明明就不是，還硬要貼標。

至於「在野」兩字，也挺諷刺，這些人最會的，就是踩在體制邊緣，撿民怨的糖果，避風頭又搶功勞。他們最擅長的不是政策或價值，而是話術與表演。今天說要革新，明天又掛靠過氣藍營論述；自稱獨立，其實內建藍白暗號。

名字再漂亮，組合再新穎，都改變不了一個事實：這只是一場包裝成「拯救政治」的聲量投資計畫。看似義正辭嚴，實則處處算計。（作者從事畜牧）

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