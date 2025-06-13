◎ 竹木一工

中國東北順口溜：「山炮進城，腰纏麻繩；看場電影，不知啥名；喝瓶汽水，不知退瓶；沒有廁所，旮旯（註）也行；挨頓胖揍，不知哪疼」，這是在嘲弄鄉下人進城，因見識淺短而看到什麼都大開眼界，宛如土包子。

台灣網紅「館長」在上海驚嘆廁所有門，宛如土包子，被挑釁質問是哪國人，一副錯愕不知所措，這種東北人眼中的「山炮」居然誇誇其談，要當兩岸和平大使，連中國人都嗤之以鼻，大票中國網友怒轟他「根本是來蹭吃蹭喝的牆頭草」、「噁心，慫貨」、「投機分子的最後掙扎」。在「微博」擁有一一○萬粉絲的北京大學外國語學院助理教授梅華龍，也發文「中國政府要找人來做統戰宣傳也太不挑，不是所有人都值得統戰。這個館長之前的言論，大家都記得。」

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館長的滿口髒話、全身刺龍刺鳳，二○一八年六月中國「國家廣播電視總局」設定「五個絕對不用」，其中三個他就中招：低俗、惡俗、媚俗的演員絕對不用。思想境界、格調不高的演員絕對不用。紋身藝人、嘻哈文化、亞文化（非主流文化）和（頹廢文化）絕對不用。這三項，哪一項不是館長的寫照？

館長這個中國民間眼中的山炮、學者眼中「不值得統戰」、官方明文規定「絕對不用」的「噁心，慫貨」，卻自命和平大使，不自知至此，真是可憐啊！

（作者從商）

註:編按，旮旯，音ㄍㄚㄌˊㄚ，指偏僻的角落。

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