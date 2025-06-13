自由廣場》館長和柯文哲的廁所門

◎ 秦靖

台灣網紅「館長」踏上中國土地，宛如發現新大陸，居然盛讚上海浦東機場的廁所「有門，而且超漂亮的」，再藉此將民進黨扣上「扭曲印象」的帽子。

然而，他這是扭曲事實，顛倒是非，因為說中國「廁所沒有門」的始作俑者，其實是他所力挺推崇的柯文哲。二○一四年，參選台北市長之前的柯文哲曾經諷刺中國落後，廁所沒有門，還說，等中國九十九%的人上廁所有門，那時我們再來談統一。

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但館長應該關心的不是「廁所門」而是「天安門」！那裡有寬闊的廣場，卻不容異己，毫無容納異議的空間。麻煩館長在天安門前「罵」習近平給我們看看，或是在天安門安靜舉起坦克人的照片，館長也可以在直播中，不小心說出「六四天安門事件」這幾個字，或在廣場問問身邊的公安或遊客，一九八九年六月四日，這裡發生什麼事？看會不會馬上被當作「行走的五十萬」（檢舉間諜的最高獎金）給究辦了。

館長還驚嘆上海街頭「好多監視器」、「做得很好」，明明是中共為了維護政權而在全國遍布攝像頭以監控人民的一舉一動，館長居然視為進步象徵，卻對中共政權剝奪基本人權的真實一字不提。

廁所門也好，天安門也好，說穿了，館長最在乎的，其實是哪一扇門才能為他帶來最大流量、撈到最多「斗內」。他這次摔進「中國門」，淪為統戰樣板，三字經也消失了，這就是中國的「魔力」呀。

（作者是教育工作者）

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