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新聞線上》朱立倫不如戴錫欽

2025/06/12 05:30

國民黨主席朱立倫昨主持中常會。（記者叢昌瑾攝）國民黨主席朱立倫昨主持中常會。（記者叢昌瑾攝）

記者陳杉榮

國民黨為了反制公民團體大罷免，幾乎是動員全黨地方黨務系統賣力抄名冊，檢察官忠於國家，依涉嫌偽造文書等罪究辦，讓公理得以伸張。根據統計，檢調至少搜索十六處國民黨地方黨部、約談被告一九五人，羈押被告廿人。國民黨主席朱立倫至今仍是「三不政策」，不檢討、不悔過、不道歉，比不上知道廉恥的台北市議長戴錫欽。

以台北市罷雙吳為例，民進黨立委吳思瑤和吳沛憶實力不錯，但面對國民黨傾全力的罷免也很費勁。國民黨在台北市議員這麼多，里長這麼多，蔣萬安又是台北市長，能否罷免成功變數多，連署成案不應該成為問題。孰料國民黨投機取巧，視法律如無物，拿起名冊大亂抄，當然抄到大白鯊了！

吳沛憶的選區，領銜人李孝亮的母親多次出手救子，痛批朱立倫和主委黃呂錦茹，把她兒子拿去當人頭，李孝亮承認媽媽說的話，卻還是一路錯下去！不僅如此，藍營主委議員大亂鬥，看得選民眼花撩亂。吳思瑤的選區，被找來當罷免領銜人的張克晉，竟然看到亡母的名字出現在連署書上，天底下還有比這樣還荒唐的事情嗎？檢調機關偵辦死人連署，戴錫欽說要檢討要道歉，朱立倫則是罵檢察官是賴清德的鷹犬。

朱立倫曾被視為馬英九接班人，是藍營政壇人中之龍，但近來的作為荒腔走板，早已不是「正常倫」。傅崐萁曾被金溥聰形容為「病毒」，不讓這位經濟犯政客回來國民黨，馬英九、江啟臣、吳敦義、洪秀柱等幾任黨主席任內，傅崐萁都找不到重回國民黨大門的鑰匙，吳伯雄曾受託以客籍大老身分請命，國民黨照樣拒絕「病毒」於門外！

朱立倫的「同舟計畫」，把傅崐萁找進門，黨內有識之士搖頭以對，「但是又何奈」，面臨二○二四大選，就尊重朱的計畫去做。選舉結果總統候選人侯友宜落選，在立法院卻成了第一大黨。傅崐萁原覬覦正副院長寶座，朱立倫、韓國瑜自有看法。後來傅崐萁壓制賴士葆，出任黨團總召，在民眾黨黃國昌率同八席白委的護衛下，橫行霸道，沒收審查，破壞遊戲規則，毀掉憲法法庭、毀掉監察院，「傅黃體制」儼然成為台灣另一個行政中樞。

國民黨在國會運作和反罷免抄名冊的過程中，成了政黨政治的病患，全黨都感染了病毒，健康的人反而變成異類。當朱立倫被看扁後，現在連失意政客和反戰學者，以及不知道自己是什麼的人，「被集結」要來搶國民黨反罷免的飯碗。朱立倫啊！國民黨怎麼會被你玩成這樣，盧秀燕和侯友宜啊！破產的公司你們敢接嗎？

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