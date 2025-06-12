晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「罷免除三害」

2025/06/12 05:30

藍白立院總召傅崐萁與黃國昌。（資料照）藍白立院總召傅崐萁與黃國昌。（資料照）

大罷免PK，三十一比○，國民黨慘輸公民團體，還留下幽靈連署罪狀。形勢逼人，多位親藍名嘴「恨鐵銹不成鋼」，區域藍委個個收斂一些。不過，明眼人都看得出來，藍白國會之亂，並未就此休兵。立法院現場，依舊是中國協力者的殺戮戰場，只是黃國昌頂替傅崐萁，一馬當先衝鋒陷陣。「罷韓四君子」之一，前高市文化局長尹立，公開呼籲「罷免除三害」：同意罷免你選區的藍委，就是罷免傅崐萁、黃國昌，一次除三害。他說：當立法院變成中共政策的延長線，當國安防線被自己人打開，我們不能再沉默，罷免藍委，是一場國安自救行動。草頭黃，何以淪為三害之一？

民眾黨，廟小妖風大，連「師父」都自黑蒙難。草頭黃，黨主席兼總召，白色力量，黑色作風。民眾黨，越來越不接地氣，草頭黃一個人的武林，立法院，宛如他的咆哮山莊。大罷免，其實還缺一塊拼圖：不分區無法可罷，老神在在。八白委，助藍反罷免，頭家更火大。國民黨不分區，不知今夕是何夕，繼續惹人厭。還有，中國福建「海峽論壇」，藍營大咖憚於大罷免暫且迴避，前總統馬先生卻以「中國黨前主席」身分，降格至館長等級配合統戰戲碼。區域同志，心裡著急不著急？

區域藍委，選得辛苦。好不容易麻雀變鳳凰，又面臨被罷免風險，堪稱咎由自取。唯獨不分區，本來就躺著選，現在更不管區域同志死活，諸法無我，自由自在。區域藍委，好似一條魚被不分區同志、公民團體兩面煎。甚且，還被全屬不分區的白委煎！藍白不分區，伶牙俐齒是共同的本領，胡說八道自己爽，他們的區域黨友可爽不起來。選民恨的牙癢癢，又沒辦法罷免不分區，於是把仇恨加值到他們的區域同志。而戰獨裁的朱主席，也從不節制不分區，同類相殘，莫此為甚。搞不好，朱主席就這樣把自己推下主席台。

草頭黃，吸精「太陽（花）能（量）」，成立時代力量。但黃跟柯路數激似，都從墨綠起家，也都很快就變色。二○二四大選，草頭黃加盟民眾黨，事後證明洞燭機先。他呢，沒有參與柯市府、大選總部，所以，柯的大選申報、京華煙雲等弊案，草頭黃沒有沾到鍋。而黃珊珊，代罪羔羊，停權三年。山中無老虎，猴子當大王。柯氏弊案，越滾越大，收押禁見。如何在司法全身而退，已成柯家首要之務。「師父」無力黨務，「大師兄」當仁不讓，白色力量優氧化成黃色力量。八白委，不分區，不怕罷免起風。藍營面對罷免轉低調，白營接手衝刺國會。草頭黃，直播表演更搶眼。「罷免除三害」，加上事後補選，確實是一招。若藍白立委縮水至半數以下，一一三之八還有多少戲可唱？另有變數，「師父」留下的不分區兩年條款，如何一皮天下無難事？萬一失去國會舞台，光棍主席，有礙收視率。

朱主席，聰明過人，如何以自己的利益為核心，去年大選的「提名疑陣」，已令人大開眼界。草頭黃，可能自信至少一五七，小草看不出他身在白營心在藍營。附隨國民黨，附隨朱、傅集團，草頭黃當然不是公益志工。藍白兩道，你儂我儂，目標之一，隱約是二○二六地方選舉，藍哥「禮讓」碎肉給白弟。藍白之間的政治語言，也似乎透露了「禮讓」某個直轄市長，這樣的草頭黃小小願望。因為這個緣故，即將到來的國民黨主席改選，朱主席、盧媽媽甚至蔣公子，如今又冒出「黨外在野大聯盟」，誰的贏面大，牆頭草可能往那邊倒。更大的志向，若二○二八完成去年藍白合未竟之業，藍正白副草頭黃應該不致像「師父」那般舉棋不定吧。

眼前，草頭黃可以不理大罷免，大罷免卻會影響到他的如意算盤。罷免投票，隨後補選，藍綠在國會的板塊消長，即將決定一一三之八，未來還有多少戲份。此外，國民黨主席改選後，新的主事者會如何收拾殘局、收拾民心，乃至調整與北京的距離，也將決定屆時的國民黨在立法院採取怎樣的朝野互動模式。繼續對撞乎？策略合作乎？如果那時的藍營共主，將二○二八定為偉大目標，沿續藍白之亂路線，顯然是南轅北轍：想進總統府卻走到一○一。就此而言，草頭黃中年維特的煩惱，恐怕不是民眾黨之何去何從，而是幾個月後的大罷免，以及，國民黨誰主浮沉。至於，被耽誤的民眾黨，是否也滴下「時代（力量）的眼淚」，那就不是草頭黃的主題了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書