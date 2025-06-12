社論》「罷免除三害」

藍白立院總召傅崐萁與黃國昌。（資料照）

大罷免PK，三十一比○，國民黨慘輸公民團體，還留下幽靈連署罪狀。形勢逼人，多位親藍名嘴「恨鐵銹不成鋼」，區域藍委個個收斂一些。不過，明眼人都看得出來，藍白國會之亂，並未就此休兵。立法院現場，依舊是中國協力者的殺戮戰場，只是黃國昌頂替傅崐萁，一馬當先衝鋒陷陣。「罷韓四君子」之一，前高市文化局長尹立，公開呼籲「罷免除三害」：同意罷免你選區的藍委，就是罷免傅崐萁、黃國昌，一次除三害。他說：當立法院變成中共政策的延長線，當國安防線被自己人打開，我們不能再沉默，罷免藍委，是一場國安自救行動。草頭黃，何以淪為三害之一？

民眾黨，廟小妖風大，連「師父」都自黑蒙難。草頭黃，黨主席兼總召，白色力量，黑色作風。民眾黨，越來越不接地氣，草頭黃一個人的武林，立法院，宛如他的咆哮山莊。大罷免，其實還缺一塊拼圖：不分區無法可罷，老神在在。八白委，助藍反罷免，頭家更火大。國民黨不分區，不知今夕是何夕，繼續惹人厭。還有，中國福建「海峽論壇」，藍營大咖憚於大罷免暫且迴避，前總統馬先生卻以「中國黨前主席」身分，降格至館長等級配合統戰戲碼。區域同志，心裡著急不著急？

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區域藍委，選得辛苦。好不容易麻雀變鳳凰，又面臨被罷免風險，堪稱咎由自取。唯獨不分區，本來就躺著選，現在更不管區域同志死活，諸法無我，自由自在。區域藍委，好似一條魚被不分區同志、公民團體兩面煎。甚且，還被全屬不分區的白委煎！藍白不分區，伶牙俐齒是共同的本領，胡說八道自己爽，他們的區域黨友可爽不起來。選民恨的牙癢癢，又沒辦法罷免不分區，於是把仇恨加值到他們的區域同志。而戰獨裁的朱主席，也從不節制不分區，同類相殘，莫此為甚。搞不好，朱主席就這樣把自己推下主席台。

草頭黃，吸精「太陽（花）能（量）」，成立時代力量。但黃跟柯路數激似，都從墨綠起家，也都很快就變色。二○二四大選，草頭黃加盟民眾黨，事後證明洞燭機先。他呢，沒有參與柯市府、大選總部，所以，柯的大選申報、京華煙雲等弊案，草頭黃沒有沾到鍋。而黃珊珊，代罪羔羊，停權三年。山中無老虎，猴子當大王。柯氏弊案，越滾越大，收押禁見。如何在司法全身而退，已成柯家首要之務。「師父」無力黨務，「大師兄」當仁不讓，白色力量優氧化成黃色力量。八白委，不分區，不怕罷免起風。藍營面對罷免轉低調，白營接手衝刺國會。草頭黃，直播表演更搶眼。「罷免除三害」，加上事後補選，確實是一招。若藍白立委縮水至半數以下，一一三之八還有多少戲可唱？另有變數，「師父」留下的不分區兩年條款，如何一皮天下無難事？萬一失去國會舞台，光棍主席，有礙收視率。

朱主席，聰明過人，如何以自己的利益為核心，去年大選的「提名疑陣」，已令人大開眼界。草頭黃，可能自信至少一五七，小草看不出他身在白營心在藍營。附隨國民黨，附隨朱、傅集團，草頭黃當然不是公益志工。藍白兩道，你儂我儂，目標之一，隱約是二○二六地方選舉，藍哥「禮讓」碎肉給白弟。藍白之間的政治語言，也似乎透露了「禮讓」某個直轄市長，這樣的草頭黃小小願望。因為這個緣故，即將到來的國民黨主席改選，朱主席、盧媽媽甚至蔣公子，如今又冒出「黨外在野大聯盟」，誰的贏面大，牆頭草可能往那邊倒。更大的志向，若二○二八完成去年藍白合未竟之業，藍正白副草頭黃應該不致像「師父」那般舉棋不定吧。

眼前，草頭黃可以不理大罷免，大罷免卻會影響到他的如意算盤。罷免投票，隨後補選，藍綠在國會的板塊消長，即將決定一一三之八，未來還有多少戲份。此外，國民黨主席改選後，新的主事者會如何收拾殘局、收拾民心，乃至調整與北京的距離，也將決定屆時的國民黨在立法院採取怎樣的朝野互動模式。繼續對撞乎？策略合作乎？如果那時的藍營共主，將二○二八定為偉大目標，沿續藍白之亂路線，顯然是南轅北轍：想進總統府卻走到一○一。就此而言，草頭黃中年維特的煩惱，恐怕不是民眾黨之何去何從，而是幾個月後的大罷免，以及，國民黨誰主浮沉。至於，被耽誤的民眾黨，是否也滴下「時代（力量）的眼淚」，那就不是草頭黃的主題了。

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