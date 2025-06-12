自由廣場》今年三月才剛加1萬5 國軍志願役加給 藍白不宜「暴飲暴食」

◎ 陳宏煇

立法院會近日三讀修正通過《軍人待遇條例》修正草案，明定國軍「志願役加給」每月調增為新台幣三萬元，從現行一五萬提高至三萬元，並自明年元旦實施。

筆者從軍校畢業掛階任少尉時，連本俸、專業加給、志願役加給，月薪約四萬二千元，那時在基層連隊當排長，除了放假日之外，每天廿四小時待在軍中，算來時薪不到五十元。然而，近年來經過幾次的待遇調整後，本俸及專業加給都往上調高，尤其是今年四月，賴清德總統已大幅調高專業加給，年輕少尉的月薪已達五萬八千餘元。如今立院再加碼調增一萬五千元，少尉的薪資就高達七萬三千餘元，難道是叫國軍不要放假，廿四小時待命嗎？

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筆者認為，過去軍人廿四小時在軍中待命，難以兼顧家庭，有時還因戰備任務，而無法出席親友的喪事，難免有「不如歸去」之感。如今，隨著物價波動調整，加上賴總統重視軍人福利，薪資待遇比一般公教人員優渥，我們這些退伍老兵真是羨慕不已，有生不逢時之嘆。

筆者以為，國軍志願役加給大幅調高，讓志願役軍人荷包滿滿，或許可吸引年輕人從軍的意願，但光靠高薪仍難維持從軍的熱度，一旦進入軍中不如想像而提前退伍，則過去所受的訓練與培養全都白費。其次是軍人月領高薪，社會一定會有更高期待，會以更高標準來看待軍隊，軍人休假可能因而更困難，更難以兼顧家庭。此外，國軍志願役加給調的這麼高，人事費大幅增加，勢必排擠國防預算，影響到武器採購與後勤維修的量能。

身為軍人，筆者樂見國軍官兵的待遇提升，但調薪應該循序漸進，隨物價波動與公教人員待遇一起調升，否則獨厚軍人，如何讓公教人員信服？徒增族群間的對立罷了。

（作者是軍退；現於大學任生輔人員）

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