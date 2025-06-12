自由廣場》馬英九配合中共 藍營別再演了

◎ 張怡穎

你以為馬英九最近那趟中國行，只是單純去懷舊敘舊、順便參加個海峽論壇？別傻了，那根本是中共精心導演的「馬習三會」第三集，一場以「和平發展」為包裝的政治大戲，舞台設在廈門，劇本寫在北京。連國民黨內都有立委看不下去，勸馬低調一點，不要成為輿論焦點。但這個中共的VIP金卡會員哪聽得進去？他甘之如飴地扮演「促統樣板」，台上鞠躬盡瘁，台下擁抱紅毯。

這場戲的幕後推手也滲透到台灣國會，沈伯洋被網軍圍剿，表面看是學者與政黨的意見交鋒，實際卻是「中共國安部親自下令」，一聲令下，藍營就整隊出征，針對揭露中國統戰手法、提醒國人防滲透的沈伯洋，全力抹黑，這一輪操作簡直比中共還要中共。

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但更精彩的是，國民黨立委王鴻薇的前助理林岳龍，竟然在立法院打滾三年，白天參與會議、調閱公文，晚上將資料打包傳送回北京，實打實的「共諜實習生」。據國安單位調查，林岳龍涉嫌違反《國安法》和《反滲透法》，充當情報人員，身兼多名藍委的「網軍頭」，一人分飾多角，活躍非常。

林岳龍這種人，若非這次被逮，很可能被國民黨栽培成「明日之星」，在政壇翻滾，成為中共滲透台灣的利器。國民黨沒有能力與中共劃清界線，根本宛如一具提線木偶，別再演了，觀眾早就看穿了。中共吹聲口哨，藍營就排隊行禮、自備道具，還加碼演出對自家人民的輿論清洗。這哪是交流，這根本是投降。他們甘願當中共的工具人，幫敵人從內部清洗台灣。到了這一步，我們除了對抗外來勢力，更要在內部清理門戶，挽救民主不被崩壞。

台灣人該清醒了，你手上的選票，決定你要不要讓中共直接進駐立法院，要不要讓中共代理人擺佈台灣人民的生活。真正的敵人此刻就穿著西裝，坐在你我納稅供養的國會殿堂裡，偷資料、操輿論、幫北京搞垮台灣。

沈伯洋遭中共及其代理人全面抹黑，而馬英九奔赴中國、林岳龍涉當共諜。於是要問：你看誰在為台灣站崗，誰又在替中國開門？

（作者是自營商）

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