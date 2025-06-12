自由廣場》公視【春雨424】民不畏死：因為愛而反抗的極致

◎ 楊憲宏

一口氣在手機上看完公視紀錄觀點【春雨424】，心中既深且暗的記憶受到重重撞擊。影片敍事的切入角度，立體了台灣歷史中特殊的人文景致，發人省思。被出賣、扭曲的台灣人命運，一縷被強者欺凌的弱者幽魂，隱隱然穿插著「弱者加害弱者」的悲情；台灣人不服輸的靈魂為愛反抗、反抗再反抗的精神，多年以後，終於得到救贖，但故事還沒有結束。

馮賢賢製作執導的紀錄片，顯然在進行一段「不曾被說出來的歷史」，故事沒有結束，而結束其實是開始。

請繼續往下閱讀...

那一代的台灣人走過漫長的戒嚴、糟糕的時代，但也應了雙城記開場文說的︰ 最壞的時代，也是最好的時代。

就在這光明與黑暗交纏的時日，莎劇所吟唱「令人不滿的冬天」(winter of discontent)成了觀看【春雨424】的悲壯註腳。

馮賢賢的堅毅與智慧一定有著奇異恩典，像這樣的歷史「昨日重現」，沒有勇猛的毅力，絕無如此喜捨的善行。用恩典與喜捨來表達，我們時代應該對這個公共電視紀錄片致敬。老實說，在台灣有幾人能夠對生命美學做出如此深刻的探索。日本人說的「侘寂」（wabi sabi ），在人生不完美中追找人性之美，即使只有一瞬間，馮賢賢抓住了（seize the moment)。

時代再如何不堪，台灣人沒有悲觀喪志的權利，也無法輕言放棄。【春雨424】的三位主角黃文雄、黃晴美、鄭自才在一九七○年時任中華民國行政院副院長蔣經國訪問美國期間，於四月廿四日在紐約市廣場飯店門口，春雨中驚天一擊，所展現的是為愛而反抗的極致，是要告訴極權統治者，民不畏死，捍衛自由，也願意付出代價。而這樣的勇武精神，為台灣面對中共威脅的今天，該當如何做為，立下了里程碑。影片中最令人無法忘懷的畫面是，黃文雄被美國警察審訊後押進警車時，對著鏡頭，臉上故意露出不屑的冷笑，他用英語高喊「讓我站起來，像個（頂天立地的）台灣人」。啊！台灣人要有那樣的氣魄！

這樣的歷史證據追找其實十分艱辛，當年刺蔣案的美國影像，ABC電視台已把舊新聞畫面當作垃圾，認為「沒有數位化的價值」，幸好被馮賢賢的團隊不放棄地撈出來，這個過程堪用驚心動魄形容。

在數位、AI、新的影像時代，如此從人文價值出力的內容，可以「重新發明昨日」，所書寫的訊息在未來AI的知識銀河上，將如同行星般閃亮。

在那麼壞的時代坎坷多年後，竟然還有如此不可思議的機緣，讓我們一起見證不凡。難以置信啊！

公視「紀錄觀點」【春雨424】將於六月十九、廿六日晚間十點首播，影音平台公視+同步上架，該系列紀錄片拍攝近六年，結合國內外珍貴影像史料與動畫，導演團隊並遠赴美、加、瑞典等國，重現台灣於一九七○年代風雨飄搖的國際處境，值得細細品味。

（作者是台灣關懷中國人權聯盟理事長、前總統府人權委員會委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法