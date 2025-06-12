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自由廣場》越南二月已採取具體行動 台灣應速對中國小額包裹徵稅

2025/06/12 05:30

◎ 陳永昌

台灣部分公共政策亦步亦趨於先進國家之後，出發點無非基於有例可循或比照辦理，有樣學樣抄功課，出自公務部門減少爭議的自我保護天性，卻難脫官僚惰性行事作風。

舉例來說，針對中國介入臉書Meta審查台港用戶發文，立委蔡其昌四月底提出質詢，主管機關數位發展部則回覆，「持續關注」美國國會聽證進展，「視結果」再與Meta母公司交涉溝通。蔡其昌乾脆直接建議「不用等美國，台灣可以先做」，實因台灣面對境外敵對勢力的威脅，處境比國力強大的美國危險太多了！

誠哉斯言，毋須跟在美國後面，台灣可以提前先做很多事，儘速取消中國小額包裹免稅優惠，就是其中之一。

據美國官方數據，去年小額免稅包裹多達十四億件，超過七成來自中國，美國海關每天處理超過四百萬件免稅包裹，大部分來自中國網路電商平台；短短不到十年，電商小額免稅包裹數量膨脹十幾倍。今年五月二日，川普政府鐵腕取消中國暨香港八百美元以下電商包裹免稅待遇，現行從價稅率為百分之五十四，從量關稅則是每件商品一百美元。

新制效果立竿見影，中國電商平台Temu的美國每日用戶數量，五月份暴跌近六成，快時尚平台SHIEN則萎縮四分之一。兩家公司只好大砍在美廣告行銷預算，曾高居下載排行冠軍的兩平台APP人氣驟降，甚至跌出百名之外。

中國內需市場疲弱不振，向海外市場傾銷倒貨已成唯一出路。淘寶去年八月在台灣大手筆推出廿億元補貼計畫，號稱十億商品免運費直送台灣超商。侵害智慧財產權的偽冒商品、塑化劑超標的嬰幼兒服飾與玩具、頻傳爆炸意外的廉價小家電，乃至於非法違禁物品，於是變本加厲、源源不斷湧入台灣，本地市場門戶大開。專為兩岸電商快速通關而量身打造的海運快遞，去年創下兩千萬筆新高紀錄，淪為中國低價貨品長驅直入台灣的海上高速公路！

即使有美國可照抄功課，台灣檢討小額包裹免稅措施依舊慢半拍，始終停留在分析研議階段，反觀同樣深受其害的越南，已經領先在台灣前方。

由於每天有動輒四、五百萬件電商包裹叩關，重創越南中小微型企業，越南政府從今年二月十八日起，就正式取消小額商品免稅優惠，進口貨物一律徵稅，明快的腳步甚至領先美國。有鑑於大量中國商品通過越南洗產地再轉運美國，河內當局更同步加強原產地管理，預計第三季起就開始實施中國商品轉口監測系統。

美國與越南都已針對中國小額包裹徵稅了，台灣有什麼理由繼續拖延下去？

（作者為企業專業經理人）

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