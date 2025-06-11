自由廣場》以法治之名 行法盲之實 無差別法庭直播 對社會二次傷害

◎ 吳達諾

民眾黨立院黨團提出《法院組織法》修正草案，規範事實審民事、刑事、行政案件得公開播送，現已逕付二讀。草案第九十條第三項特別將「社會矚目之案件」列為可公開播送的條件之一，然而其立法考量及認定標準均不夠明確，不但有促使社會輿論干擾司法審判獨立性的疑慮，亦可能削弱訴訟當事人的基本權利與隱私保障。

敏感案件須明文排除公開播送

先不討論社會矚目之案件係標準為不確定法律概念，單就兒童及少年保護、性騷擾等刑事案件內容高度涉及性犯罪受害者的性隱私，以及兒少個資或重大傷害等不適合公開的機敏資訊，公開播送的可能性。公開播送審理過程不僅將被害人及家屬的傷痛公諸於眾，更可能造成二次傷害及模仿效應。

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何況直播內容極有可能遭有心人剪輯、重製，以迎合刻板印象或獲取觀看流量。對被害人及家屬而言，每次的重述、每篇的報導，都是將未癒合的傷痕再次撕裂，並加深社會錯誤的刻板印象。

法庭直播可能產生的負面效應

法庭活動的公開播送極可能強化觀看者的刻板印象及偏見，引發參與者的舞台效應與戲劇化表現，升高潛在犯罪者的模仿效應，甚至激化社會內部衝突，刺激民眾的獵奇、獵巫及窺探情緒，進而對社會造成再次傷害。

民眾黨的謊言

民眾黨沒有告訴大家的是，二○一七年的司法改革會議所提及的公開法庭直播，是針對民刑事選舉案件、刑事貪瀆案件、危及公眾利益、弱勢族群及邊緣文化的訴訟與集體訴訟、高度憲政爭議及政治重大矚目案件及高等法院行政法院案件。絕非漫無止盡的揭開被害人傷痕的一般刑事案件，或與一般人民相關的訴訟，所建議公開直播的都是為了促進社會法益的案件。

停止不負責任的立法

民眾黨本次荒唐的立法，既未深入瞭解司法體系運作情形、也沒評估傳播技術執行可行性，甚至完全忽略對被害人及家屬與社會之二次創傷與模仿效應。

倉促的將法庭活動公開播送予以立法，勢必嚴重影響訴訟參與者權益保障及社會安全，且無助於發現真實、公平審判。更是對人民的傷害、不負責！

請立法院國民黨及民眾黨遵循司法改革會議意見！勿把例外當原則，現在立即停止這種再次傷害被害者的法案！

（作者是高雄大學政治法律學系碩士生、時代力量黨員代表）

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