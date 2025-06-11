晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》以法治之名 行法盲之實 無差別法庭直播 對社會二次傷害

2025/06/11 05:30

◎ 吳達諾

民眾黨立院黨團提出《法院組織法》修正草案，規範事實審民事、刑事、行政案件得公開播送，現已逕付二讀。草案第九十條第三項特別將「社會矚目之案件」列為可公開播送的條件之一，然而其立法考量及認定標準均不夠明確，不但有促使社會輿論干擾司法審判獨立性的疑慮，亦可能削弱訴訟當事人的基本權利與隱私保障。

敏感案件須明文排除公開播送

先不討論社會矚目之案件係標準為不確定法律概念，單就兒童及少年保護、性騷擾等刑事案件內容高度涉及性犯罪受害者的性隱私，以及兒少個資或重大傷害等不適合公開的機敏資訊，公開播送的可能性。公開播送審理過程不僅將被害人及家屬的傷痛公諸於眾，更可能造成二次傷害及模仿效應。

何況直播內容極有可能遭有心人剪輯、重製，以迎合刻板印象或獲取觀看流量。對被害人及家屬而言，每次的重述、每篇的報導，都是將未癒合的傷痕再次撕裂，並加深社會錯誤的刻板印象。

法庭直播可能產生的負面效應

法庭活動的公開播送極可能強化觀看者的刻板印象及偏見，引發參與者的舞台效應與戲劇化表現，升高潛在犯罪者的模仿效應，甚至激化社會內部衝突，刺激民眾的獵奇、獵巫及窺探情緒，進而對社會造成再次傷害。

民眾黨的謊言

民眾黨沒有告訴大家的是，二○一七年的司法改革會議所提及的公開法庭直播，是針對民刑事選舉案件、刑事貪瀆案件、危及公眾利益、弱勢族群及邊緣文化的訴訟與集體訴訟、高度憲政爭議及政治重大矚目案件及高等法院行政法院案件。絕非漫無止盡的揭開被害人傷痕的一般刑事案件，或與一般人民相關的訴訟，所建議公開直播的都是為了促進社會法益的案件。

停止不負責任的立法

民眾黨本次荒唐的立法，既未深入瞭解司法體系運作情形、也沒評估傳播技術執行可行性，甚至完全忽略對被害人及家屬與社會之二次創傷與模仿效應。

倉促的將法庭活動公開播送予以立法，勢必嚴重影響訴訟參與者權益保障及社會安全，且無助於發現真實、公平審判。更是對人民的傷害、不負責！

請立法院國民黨及民眾黨遵循司法改革會議意見！勿把例外當原則，現在立即停止這種再次傷害被害者的法案！

（作者是高雄大學政治法律學系碩士生、時代力量黨員代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書