自由廣場》﹙林保華專欄﹚舊套路的劣勢反擊 為救國民黨 中共圍剿沈伯洋

大罷免席捲國民黨，國民黨招架無力，中共只好出手，此種因於大罷免是由王滬寧親授傅崐萁搞亂台灣，才引發眾怒。中共對國民黨主席朱立倫原本就不太信任，不容他搞「親美」，就算是假的也不信任，只有像傅崐萁這種肝腦塗地的才算是愛將，所以非出手救傅脫困不可。原本軍事攻擊最簡單快捷，但因美國再三警告，找不到機會，接著颱風季節來臨，更沒有機會，於是展開輿論攻擊，沈伯洋遂成重點打擊對象，連父親在中南美當貿易商都遭莫名聲討。

黨報圍攻，於我如家常便飯，有幾十年經驗，只是來台後升級為全版對付，譬如指我與內人是「毒鴛鴦」，我一笑置之。因為在延安製毒、販毒的就是中共與毛澤東自己，中共出版的《炎黃春秋》都有詳細報導，香港黨報《大公報》的新聞網也有轉載，指責與毒品從無干係的我們是毒鴛鴦，豈非幼稚可笑？何況中國還在金三角協助營造詐騙園，只是規模太大，讓各國人民受害才不得不剷除。大量出口芬太尼原料也是中共傑作，中共能管制稀土出口，豈會無法管制芬太尼原料？它其實是毒害美國人的新鴉片戰爭。

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沈伯洋是立委，又創辦黑熊學院以強化台灣民防，近來更是大罷免的健將，自然是中共的眼中釘、國民黨的肉中刺。但中共還是老套路，硬扯沈父是賺人民幣的台商，不容支持台獨。但姑且不論沈伯洋是成年人，老爸管他不著；中共自己還不是在賺「萬惡美帝」的錢，每年撈幾千億美金的貿易順差，最先犯禁的就是中共本身。比起中共賺的美金，台商賺的人民幣恐怕連九牛的一毛都不到。所以，請台商儘量在中國賺人民幣，再回來支持台獨；因為，有台獨，中共才會給你們佔點便宜。

中共老套路，國民黨卻以為發現新大陸，急開記者會唱合。但朱立倫隱形，傅崐萁避嫌，只由國民黨智庫副執行長凌濤瓜代。但凌濤自己屁股不乾淨，還沒等到他人來舔乾淨，就匆忙去舔中共的屁股。國民黨酸沈伯洋是第五縱隊，這說法太可笑，第五縱隊是中共專屬，它豈會自曝內應？反觀國民黨配合中共對付台灣公民運動，卻正是連戰、馬英九的「聯共制台」。

至於說沈父賺人民幣「自我矮化」云云，這其實是馬英九時代的產物，民進黨執政須加以重新規範，只是國民黨敢配合修例，讓台灣國家主權更有韌性更加安全嗎？

（作者為資深時事評論員）

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