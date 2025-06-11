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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚共產專制主義中國的魅惑？

2025/06/11 05:30

◎ 李敏勇

今（二○二五）年六四事件卅六週年前夕，一些台灣的作家以文化、媒體交流為名，參加「第二屆海峽兩岸中華文化峰會文學論壇」，馬英九時代的文化總會秘書長楊渡代表致詞，並批評民進黨的執政。民進黨的執政並非不能批評，但跑去共產黨專政的中國，調頭批評自己國家的執政黨，這算什麼風骨？尤其六四未雪，多少中國作家猶流亡海外。

自由民主國家的人民可以在國內批評自家，反觀自稱人民民主實則共黨專政的中國，可以嗎？六四，本是中國發展民主的契機，但藉由自己所批鬪的「走資化」發展成強權後，有看到自由民主嗎？一九七○年灣鄉土文學論戰時，楊渡也應是不附從中國國民黨的年輕詩人，民主化以後，台灣的國家主體性逐漸確立，他以蔣渭水當年「台灣須團結、團結真有力」的民眾性思維獻策（柯文哲也掠取蔣渭水的歷史遺產），成了馬英九總統的文化總會秘書長。是他投向中國國民黨？還是他牽引馬英九走向共產黨中國？曾是民進黨地方黨部幹部，以農民詩人自稱的詹澈，後來投效馬時代的中國國民黨，難道不知國民黨在台灣苛刻農民的歷史？另有的一些人，為了什麼？

共產主義的解放論、進步性，在一九九○年代東歐共產政權無一例外地結束，蘇聯解體後，應該是破滅了。其實，早在一九六○年代，前南斯拉夫聯邦位居副總統，人民議會議長，也是接班人的的共產黨人吉拉斯（M．Djilas,1911-1995)就以《新階級》批評共產政權。中國和朝鮮是世界少數共產國家，但維繫中國共產黨專制政權的，則是被強化的中華民族主義，以及走資化後的經濟體，這都違背共產主義的政治本質。

共產主義的魅惑已被世人看清，但中華民族主義的魅惑成為新的陰影。一些在台灣的中華民國人刻意與中華人民共和國人以「中國人」為名，正是這種魅惑！馬英九藉「反共愛國」迎合中國國民黨蔣體制，掌權後變臉歸順共產黨中國、乞附習近平，急急於奔向他昔日脅廹台灣人民反共的「匪區」，這種黨棍、政客，已被台灣人民唾棄，鄙之可也！

（作者是詩人）

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