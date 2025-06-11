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自由廣場》台灣英雄出席台灣日活動 挺陳傑憲赴大聯盟開球

2025/06/11 05:30

◎ 馨娜

中華職棒（中職）統一獅隊長陳傑憲受邀赴美國職棒大聯盟MLB白襪隊的「台灣日」開球，熱愛棒球的球迷支持，卻有部份人反對。

陳傑憲首先是一個「人」，然後是球員，「人」因夢想而偉大，而美國職棒大聯盟是全球棒球選手心中的聖殿，能夠受邀站上大聯盟球場開球，對一位棒球員的意義和接近夢想的感覺，是身為人最感動的時刻，支持陳傑憲的夢想其實就是「成人之美」。

回看陳傑憲的奮戰經歷，打從十二強棒球賽、WBC經典賽資格賽，再到中職例行賽，陳傑憲始終是百分之百地全力以赴，並且盡責稱職地扮演了「台灣隊長」和「統一隊長」的領導角色，而無可避免的，為了全心付出，他的家庭或多或少必然疏於照顧，所以支持他赴美在廣大美國球迷面前開球，是對這位為國家立下汗馬功勞、為全國人民圓夢、激發全民棒球熱情的英雄的最佳「回饋」。

這次赴美開球，某些人批評說，身為中職球員就應該以球隊戰績為重，但陳傑憲的頂頭老闆統一獅球團才是最有資格說話的人，獅團老闆給予准假，充分支持他出國爭光，付薪資的是球團，連老闆都支持了，根本沒出一毛錢的其他人，是在說三道四什麼呢？ 不允許任何個人圓夢或國民外交的空間，這種箝制的思想是否太保守封建？是否忽視了球員作為人的情感與追求？

綜觀反對的理由，大致可歸納為兩點：戰績影響與實質利益。但戰績的爭論始終主觀且難以預測，棒球界有句名言：「球是圓的，打了才知道。」我覺得因擔心戰績而反對的人實則忽略了對球員身為「人」的關懷與體諒。何況，如果違背球員的個人意願，硬要阻止陳傑憲赴美開球，很難相信這樣的他能把球打得好，屆時豈不反而淪為雙輸？

至於所謂未能帶來「實質商業利益」的批評，則應把眼光放遠，須知文化交流是潛移默化的長期進程，非短期所能量化。白襪隊舉辦「台灣日」，能讓美國球迷透過活動進一步認識台灣、感受台灣人的熱情與文化，促進兩國人民友好。這對提升台灣國際能見度、累積美國民意對台友善度而言，是長遠且有價值的投資，且其國際能見度的宣傳效果可能有數千萬美元的高度價值。從棒球外交的角度來看，這是雙贏的局面。而愈多美國人對台灣有好感，對台灣的國際處境與安全也多一層保障，何樂不為？有什麼好瞻前顧後的？

（作者從事國外業務）

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