晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚以棋之矛 攻棋之盾 藍營慣用話術解析

2025/06/11 05:30

上個月我偶然聽到管中閔應白黨之邀的一場演講，他評論川普的關稅政策，確實有其專業，不容否定。但是他在演講結尾，卻冒出暗藏的話術，舉其中兩句來看：其一，他說台灣不應再當美國的「棋子」；其二是「我們不要被賴清德綁架」。

「棋子」其實是一種類比，在日常談話、問題討論，或敘述抽象事題時，常用具體的「實子」來比喻，幾乎是生活所難免。但這種實例比喻，只可供給我們作為解釋或說明抽象事題的工具而已。如果我們只一味在比喻的實子上推敲思考，而忽略抽象事題的本身，進而又把在「實子」思考所得的結論推回到抽象事題上，那就很容易掉進「類比思考」（analogy）的陷阱。「棋子說」就是可能產生類比思考（或說「類比推理」）的陷阱。

所以，我曾在臉書貼出一則玩笑式的對話:

「他們罵民進黨政府是美國的棋子。」

「誰罵的？」

「中共的棋子罵的。」

不論形容台灣是美國的棋子，或是中國的棋子，都不是適當類比，在縱橫捭闔的國際關係，誰也不是誰的棋子。若硬要用類比思考，那我也可以反問，川普最近找全球諸國（包括台灣）談判，你有聽過棋手找棋子談判的嗎？

再談所謂的「我們不要被賴清德綁架」，管中閔意思是指，賴清德總統的得票率只有四十%，沒有過半，憑什麼要「綁架」台灣？這種話術很容易煽惑人，但若是我在演講現場，我會順著他的話反問他「所以，難道是要由第二高票只有三十三%的侯友宜綁架嗎？還是由最低票只有廿六%的柯文哲綁架？」去年總統選舉由三組人馬競選，依法自然是由最高票執政，依法執政竟被說成「綁架」，這個「爺兒」居心真邪惡！

就依照爺兒的邏輯好了，我們正好反問，這一年的立法院，藍白營只不過多出幾席的微少多數，何況立委總得票數，民進黨多達六百○九萬票，國民黨只有五百四十萬票，管爺怎麼不問藍營憑什麼綁架國會？立法院一年來大多數法案未進程序委員會討論，就直接跳過委員會到大院舉手表決，且屢次違憲，配合中共統戰，在台當內應，要摧毀台灣的國防，要癱瘓台灣的中央政府，要讓台灣的醫療、社會福利、電能…陷入困境！爺兒們怎麼不說這是「綁架」？

藍營的話術還很多，史上最無才的立法院長韓國瑜也是個中好手。

《選罷法》明文規定「就職未滿一年者，不得罷免。」韓國瑜卻說「哪有立委才當了一年就被罷免掉的？」然而，當一年才能罷免不正是符合選罷法規定嗎？你當高雄市長一上任就醜態百出，人民不也是忍了一年才把你罷掉嗎？我們倒要問「哪有立委上任不到一年，整個黨團就搞立法擴權、毀憲亂政！胡亂刪預算還刪到過頭連自己都不知道。還不滿一年就這樣胡亂瞎搞，若讓他們再胡鬧三年，台灣不就完蛋了！」

韓國瑜還說「大罷免若成功，台灣民主一場空」、「大罷免若成功，台灣民主會發瘋」，這是七步成詩的才子？還是不懂政治學ABC的白痴？

（作者是台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書