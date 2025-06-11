自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚以棋之矛 攻棋之盾 藍營慣用話術解析

上個月我偶然聽到管中閔應白黨之邀的一場演講，他評論川普的關稅政策，確實有其專業，不容否定。但是他在演講結尾，卻冒出暗藏的話術，舉其中兩句來看：其一，他說台灣不應再當美國的「棋子」；其二是「我們不要被賴清德綁架」。

「棋子」其實是一種類比，在日常談話、問題討論，或敘述抽象事題時，常用具體的「實子」來比喻，幾乎是生活所難免。但這種實例比喻，只可供給我們作為解釋或說明抽象事題的工具而已。如果我們只一味在比喻的實子上推敲思考，而忽略抽象事題的本身，進而又把在「實子」思考所得的結論推回到抽象事題上，那就很容易掉進「類比思考」（analogy）的陷阱。「棋子說」就是可能產生類比思考（或說「類比推理」）的陷阱。

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所以，我曾在臉書貼出一則玩笑式的對話:

「他們罵民進黨政府是美國的棋子。」

「誰罵的？」

「中共的棋子罵的。」

不論形容台灣是美國的棋子，或是中國的棋子，都不是適當類比，在縱橫捭闔的國際關係，誰也不是誰的棋子。若硬要用類比思考，那我也可以反問，川普最近找全球諸國（包括台灣）談判，你有聽過棋手找棋子談判的嗎？

再談所謂的「我們不要被賴清德綁架」，管中閔意思是指，賴清德總統的得票率只有四十%，沒有過半，憑什麼要「綁架」台灣？這種話術很容易煽惑人，但若是我在演講現場，我會順著他的話反問他「所以，難道是要由第二高票只有三十三%的侯友宜綁架嗎？還是由最低票只有廿六%的柯文哲綁架？」去年總統選舉由三組人馬競選，依法自然是由最高票執政，依法執政竟被說成「綁架」，這個「爺兒」居心真邪惡！

就依照爺兒的邏輯好了，我們正好反問，這一年的立法院，藍白營只不過多出幾席的微少多數，何況立委總得票數，民進黨多達六百○九萬票，國民黨只有五百四十萬票，管爺怎麼不問藍營憑什麼綁架國會？立法院一年來大多數法案未進程序委員會討論，就直接跳過委員會到大院舉手表決，且屢次違憲，配合中共統戰，在台當內應，要摧毀台灣的國防，要癱瘓台灣的中央政府，要讓台灣的醫療、社會福利、電能…陷入困境！爺兒們怎麼不說這是「綁架」？

藍營的話術還很多，史上最無才的立法院長韓國瑜也是個中好手。

《選罷法》明文規定「就職未滿一年者，不得罷免。」韓國瑜卻說「哪有立委才當了一年就被罷免掉的？」然而，當一年才能罷免不正是符合選罷法規定嗎？你當高雄市長一上任就醜態百出，人民不也是忍了一年才把你罷掉嗎？我們倒要問「哪有立委上任不到一年，整個黨團就搞立法擴權、毀憲亂政！胡亂刪預算還刪到過頭連自己都不知道。還不滿一年就這樣胡亂瞎搞，若讓他們再胡鬧三年，台灣不就完蛋了！」

韓國瑜還說「大罷免若成功，台灣民主一場空」、「大罷免若成功，台灣民主會發瘋」，這是七步成詩的才子？還是不懂政治學ABC的白痴？

（作者是台北教育大學名譽教授）

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