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社論》「唯唯國師」愛說笑

2025/06/11 05:30

沒有選舉，沒有罷免，「中國式民主優越論者」，不關心自己同胞的權利被剝奪殆盡，反以封建時代個人享受一點皇恩浩蕩而沾沾自喜，鐵定沒有讀過顧炎武的「廉恥」！（路透資料照）沒有選舉，沒有罷免，「中國式民主優越論者」，不關心自己同胞的權利被剝奪殆盡，反以封建時代個人享受一點皇恩浩蕩而沾沾自喜，鐵定沒有讀過顧炎武的「廉恥」！（路透資料照）

上海復旦大學有位張維為院長，據傳貴為中南海的國師，姑且稱之為「唯唯國師」，他愛說笑：「台灣的領導人治理能力甚至不如上海一位區委書記。」如果所指是特權之藉勢藉端，以及姓黨姓習之忠黨愛國，台灣民選官員可能望塵莫及。以前，面對民主國家的批評，中共至少還會臉紅一下：我們正朝那個方向前進。如今，中華民族偉大復興，突然口風一轉，變成「中國式民主」早就有了且更為優越。一位到中國任教的台籍教師也說：「大陸真的是比台灣更民主更自由。」如此見解，即使藍營、統派捫心自問也應有所保留吧。因為，他們對中國的嚮往，乃源於民族主義，而非普世價值。那些人，寧可在台灣舒適圈反獨促統，也不願回歸萬丈深淵當樣板。口嫌體正直：台灣的民主法治自由人權，比炎黃子孫、血濃於水還要實際。如果條件許可，他們會把子孫送到歐美深造，而非送到祖國改造。

最近，台灣人民正熱烈行使罷免權，而且是波瀾壯闊的大罷免。沒有選舉，沒有罷免，「中國式民主優越論者」，不關心自己同胞的權利被剝奪殆盡，反以封建時代個人享受一點皇恩浩蕩而沾沾自喜，鐵定沒有讀過顧炎武的「廉恥」！有了選舉，有了罷免，再來指教台灣跟其它民主國家的選舉，也不遲吧。一生關在黑暗牢房裡的人，揶揄生活在陽光普照的人：一片黑暗有多麼涼爽你們知道嗎？台灣的選舉，進步落伍，見仁見智，但是每個合格選民，定期用自己的手上一票，從村民代表選到總統，而且選舉過程公開透明，政治立場不同的人都相信，選舉結果是無可置疑的。當然，我們的選舉、罷免，需要花納稅人的錢，這一點比不上一黨專政，替專政對象省了不少錢。只不過，省下的錢哪裡去了？佛曰：不可說！

「中國式民主優越論者」，所接觸到的台灣領導人，應該不脫藍白那種顏色的貨色，連戰、馬英九、朱立倫、柯文哲、傅崐萁等，族繁不及備載。那種台灣領導人，很快就見棄於台灣主流民意。藍白以外的台灣領導人，素質如何我們不敢吹噓，建議對岸勇於接觸再下論斷。舉個例，源自中國的新冠疫情荼毒全球，台灣領導人蔡英文防疫得宜，得以防疫物資援贈多國，確保可信賴的供應鏈，普遍受到國際肯定，小英跟台灣的能見度大為提升。約略同時，中國各地方領導人，唯黨中央命令是從，封控清零、核酸檢定、全民軟禁、死傷蓋牌，如此「社會和諧」，恰好是自由台灣與專制中國的對比。此外，這麼多年來，從軍委副主席到國防部長、外交部長，乃至國企、民企、部會、地方，多少高幹落馬、被自殺，他們不是優秀同志嗎？該不會，問題出在領導核心？

二○一二以來，十餘年反腐敗至今，幹部涉貪污腐敗被起訴人數持續上升，單單二○二四即有二．二萬餘人因涉及貪污、賄賂犯罪被檢察機關起訴，年增長三十六．八％。那些貪官污吏，很多是習近平一手提拔的。二○二○開始的新冠疫情，習近平親自拍板決策，數位式封控時間長於它國，人民生活水深火熱，四通橋、白紙運動，「不要領袖要選票」，真正染疫死亡人數，至今也是個禁忌的謎，國際組織亦遭拒入境溯源調查。最後，姍姍來遲解除清零政策，經濟重開機卻積重難返，快速發展的時代宣告終結，失業率持續上升，尤其大學畢業生被迫躺平。如此英明領導，稍有批評影射，輕則飯碗不保，重則人間蒸發。反觀台灣，謾罵賴清德獨裁、稱帝、納粹、希特勒、法西斯，痛快之餘還有法律保障。更好的是，一黨專政下的「臣民」只能乞求「開明專制」，民主台灣的「公民」有選舉與罷免、朝野制衡與監督，不必唯一指望領導人的英明。

然而，「唯唯國師」獨具慧眼：台灣民主最大的敗筆在於把「美國模式」視作理想。但，台灣絕大多數應當慶幸沒有採取「中國模式」。中國的官方文件與報告，媒體的報導與評論，國師與學者的專家發言，從「中國式民主」所顯現的，主觀性遠遠大於客觀性，例如官員升官之所繫的經濟數據。其中，國師與學者，其非正式發言往往有意無意之間，披露了中國統治階層不為人知的內心告白，值得外界注意。例如，「台灣沒有下一次的大選了」，「統一後治理台灣比治理香港還容易」，「統一之後，台灣進行真正實質性的政治體制改革」，其中是否有什麼意圖、計畫、時間表正在付諸行動中，不妨審慎解析。因此，儘管「唯唯國師」愛說笑，大家仍不宜光是嗤之以鼻不多想想。

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