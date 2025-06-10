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自由廣場》醫者父母心 看診兩樣情

2025/06/10 05:30

◎ 侯瑞琪

左眼視網膜剝離，讓我對「醫者父母心」這句話有了深刻體會。

起初左眼出現黑點，我以為只是用眼過度的症狀，但黑點漸漸擴大，我便前往一家眼科診所。診所病人不多，很快就輪到我。醫生聽完我的描述，簡單檢查後便說是老化造成的飛蚊症，開了眼藥水，請我按時點藥後再回診。整個看診約十分鐘，醫生便叫下一位病人了。儘管我仍有疑問，卻也只能帶著藥回家。

幾天後，我右下角的視線幾乎被黑影遮住四分之一，情況急轉直下。我決定再換一家診所，那是我孩子們平時就診的地方。雖然總是需要久候，但醫生以細心著稱，讓我較安心。

掛號後，護士先為我點了散瞳劑。等待卅分鐘後，我進入診間，醫生非常仔細地聽我描述症狀，並反覆用顯微儀器檢查。他沉重地說「你這個是視網膜破洞，要立刻住院開刀，不然會失明。」他補充，若能早些發現，其實可用雷射處理，但現在破洞過大，只能動手術。

我提起前一位醫生未做散瞳檢查，他感到非常訝異，直言這樣根本無法正確判斷視網膜問題。

隔天，我依照安排到大醫院手術。手術雖順利，術後卻得趴臥一整個月，頭部必須與地面平行，因為要讓注入眼內的空氣促使視網膜復位。那段日子身心皆苦，但最令我難忘的，是兩位醫師態度的巨大落差。

一位醫師例行看診、程序化處理，幾分鐘就打發我走；另一位則願意多花一點時間，細心聽我訴說、完整檢查，最終挽救了我的視力。這讓我體會，醫病關係的差異，有時只在一念之間。

我們的健保制度雖然便利，卻也使得門診壓力沉重，醫師平均每位病人僅能看診數分鐘。這樣的制度下，醫者能否保有「父母心」，其實是一場良知考驗。

這次經歷也提醒我，病人要學會為自己負責。如果有疑問，要勇敢問清楚，必要時也要尋求第二意見。黃金治療期稍縱即逝，輕忽不得。

最後，我衷心感謝那位細心替我檢查、讓我免於失明的眼科醫師。他的專業與態度，讓我真切體會：「醫者父母心」，不是口號，而是救命的關鍵。

（作者是是教師）

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