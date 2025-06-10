自由廣場》借問廉恥何處有／地動刪瑤 四維走調

◎ 沈言

二○二五年六月七日，吳思瑤罷免案被正式退件。罷免失敗，程序終止。趙少康臆測指張克晉「可能遭到威脅」，黃國昌呼籲「放下小我」，賴苡任說「不怪他」。三人說了許多話，卻共同迴避一個關鍵：張克晉，究竟為什麼選擇離開？

不是因為威脅，也不是什麼壓力，而是因為他親眼看見那張寫上亡母的姓名、且呈兩種不同筆跡的連署書。他退場，並非怯懦，而是因為價值在那一刻被打碎了。

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這場「地動刪瑤」是四維盡失的縮影，一場底線的徹底崩塌。

禮，毀於制度的踐踏。

連署應是政治程序中最基本的秩序儀式，代表公民與制度之間的信任契約。但如今，竟出現死者簽名與重複筆跡，這豈是疏失，這根本是赤裸偽造。當制度淪為劇本操作的背板，「禮」就成了被隨意塗改的形式，而不再是行為的規範。

義，毀於責任的閃躲。

一邊說不怪張克晉，一邊又希望他出面說清楚；一邊宣稱這是人民自發的民主運動，出事卻把責任推給黨部。義，從來是擔當，是直面因果；但他們說的每句話，只是計算過的卸責劇本。

廉，毀於誠信的漂浮。

從「現金才是公開透明」這句荒謬發言開始，連署書數字對外反覆，從兩萬到兩萬五不等；最後那聲稱內裝三千份的紙箱，在鏡頭前卻輕得像道具。廉，不只是帳目正確或不貪不收，更是公共誠信的總和。當某一群人集體演戲，那就沒有廉可言。

恥，毀於選擇性失明。

那些寫著亡者名字的連署書，不是被忽略，而是被刻意略過。沒有人反問，沒有人制止，只有一場又一場的聲明與切割。當假裝看不見成為群體共識，恥就退出舞台。

管仲說：「國有四維：禮、義、廉、恥；四維不張，國乃滅亡。」如今不必亡國，只需一場罷免，禮義廉恥就都死了。

一如區桂芝所念茲在茲的，這些人應該沒讀過顧炎武的〈廉恥〉；至於禮與義，請區桂芝再開出書單，好教他們補補課。

（作者是業餘樂手）

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