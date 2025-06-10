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自由廣場》（北社評論）記憶與行動：台灣的轉型正義與大罷免

2025/06/10 05:30

◎ 潘威佑

在台灣邁向民主的過程中，轉型正義是一道不可或缺的關卡。從中正路等威權象徵的改名，到歷史記憶的重建與公共討論，這些都代表著台灣社會對自由與人權的長期追求。辜寬敏基金會指出，像中正路這類空間，長年壓抑了公民社會深化民主的努力。改名並非抹除歷史，而是讓社會有機會理解與撫平傷痕，使記憶從榮耀神話中釋放，轉為集體反省的出發點。正如威廉總統所說：「唯有誠實面對歷史，才能避免悲劇重演。」這不只是歷史課題，更是現代民主的根基。

過去這一年，轉型正義有了新進展。去（二○二四）年政府首次主辦「五一九白色恐怖記憶日」，成為台灣歷史教育與公共參與的重要里程碑。從誦讀遺書、劇場行動到公開座談，壓抑多年的歷史終於被帶入公共空間，也讓更多年輕世代開始正視那段過去。面對歷史的沉痛記憶，唯有積極揭露與儲存，才能讓民主價值真正深植人心。這類紀念活動的意義，遠不只是哀悼過去的傷痛，更是激發社會重新認識自由的重要契機。它提醒我們，自由與民主從不是憑空而來，而是經過無數前人不懈奮鬥與犧牲，才換得今日的制度成果。唯有透過記憶與反思，社會才能持續守護這份得來不易的公民資產。

同樣地，發生於一九八九年的六四事件，對台灣社會至今仍具有重大啟發。當年中國青年爭取民主卻慘遭血腥鎮壓，讓台灣人民看見極權統治的殘酷本質，也讓更多人相信唯有堅守本土民主道路，才是走出獨裁陰影的唯一方式。正因如此，台灣公民社會在今天更積極行動，透過大規模的「第三階段罷免行動」，向破壞憲政、親中投機的政治人物發出明確訊號。這不只是政治鬥爭，而是民主制度下的集體防衛，象徵人民拒絕退回極權與黑箱的決心，並堅定守護台灣作為自由燈塔的角色。

要實現真正自由與公義的社會，轉型正義必須從制度推動進入日常文化，成為教育與生活的一部分。歷史不該只被寫在課本或供奉在紀念碑上，更應走進教室、社區與家庭。政府推出的《不義遺址儲存條例》，以及以全民為物件的民主教育政策，正是這一努力的具體表現。在中國持續威脅與內部挑戰並存的當下，我們不應退縮，而要以記憶為根、行動為橋，走向一個更成熟、更堅定的民主社會。唯有記得我們如何走來，才能走得更遠、更光明。

（作者是台灣北社秘書長）

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