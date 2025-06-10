自由廣場》藍營全面大反罷 綠營還顧忌什麼？

◎ 張世賢

六月八日筆者到中壢某家餐廳二樓，參加桃園市苗栗南庄同鄉會年會，會上有些幹部邀請其他縣市的南庄同鄉會幹部上台宣講反罷免，讓人感覺很不尋常。餐廳一樓同時還有國民黨中央客家部門舉辦的反罷免大會，某中常委竟也上樓宣講反罷免，筆者實在按捺不住火氣，當他前來敬酒時就大喝一聲：大罷免，大成功！他只得狼狽離去。

同一家餐廳竟同時有兩個會場被藍營用來宣講反罷免，可見在卅一：○幾成定局後，藍營十分緊張，早就使出爛舊招，到處掛看板、發文宣、送東西來愚弄、收買民眾；在立法院則以多數暴力強行刪除那筆補助台電虧損以免調升電價的一千億元，卻另外普發一萬元來攏絡民眾，另外還不顧國家整體預算的平衡，制定許多錢坑法案，針對特定群體提高待遇。總之，該黨向來都以現實可見的小利，誘騙民眾支持，完全不顧國家的長遠整體發展。

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那一天，國民黨在餐廳一樓的集會結束後，果然又是人人大包小包提著回家。台灣素質很高的公民團體，以很艱苦、最文明的方式，要換下那些禍國殃民的藍營連共立委，但藍營則提不出任何理由來換下個個表現優異的綠營立委，只好動用最落伍、最難看的手段，再度不知廉恥地收買民眾，早就擺出藍綠對決的大陣仗來反罷免了。

曹興誠說，有很多媽媽為了避免孩子落難，不計得失地投入罷免救國行列。他呼籲民進黨中央，不要老是算計成敗得失，瞻前顧後，國家有難一定要上下共同攜手大罷免。

確實，一向「能撈就撈，能混就混」，經常扮演破壞角色的藍營，又集結起來大反罷了，為台灣守門的綠營還顧忌什麼呢？

（作者是退休公務員）

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