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自由廣場》李在明「親中」怎麼辦？

2025/06/10 05:30

◎ 林逸民

南韓原本立場清晰親美的總統尹錫悅，因戒嚴鬧劇而下台，補選時尹錫悅成為國民力量黨最大包袱，整場選舉一路落後，最終由共同民主黨的李在明當選，台灣人最在意的是：李在明選舉語言親中反美，甚至主張不理會台灣，竟稱「等外星人入侵地球的時候」他才會思考援助台灣的問題。這可怎麼辦？

首先，我們要了解，不論哪個民主國家，選舉語言與實際施政，往往會有落差，以南韓過去幾任總統而言：盧武鉉以韓國民族主義起家，親朝反美，上任後要求美軍撤出首爾，引發美國不滿，自南韓大舉撤軍；盧武鉉一開始還主張修改駐韓美軍地位協定，但在訪美後立場就改變。另一方面，朝鮮核問題還是得找美國，經濟方面也還是找小布希談簽署美韓自由貿易協定。

李明博以主張親美上台，強化韓美日同盟，上任後，與美國關係密切，也修復盧武鉉時代陷入冰點的日韓關係，但同時也與中俄交往，稱是「務實外交」，遇上全球金融風暴時，還將中國當成救命丸，導致如今南韓企業深陷中國泥淖而無力自拔，落後台灣越來越遠的困境。

朴槿惠主打其父親朴正熙親美反共的招牌上台，上任後親美，韓美同盟從「全面戰略同盟關係」提升為「全球夥伴關係」，但朴槿惠卻沒有反共，反而跟中國眉來眼去，甚至出席二○一五年天安門閱兵。

文在寅則高舉繼承盧武鉉，被稱為反美反日親朝親中，然而美國東北亞戰略部署薩德反飛彈系統，直指中國首都門口，中國極為不滿，但文在寅就任前夕開始完成二輛佈署，就任後又完成後續四輛佈署，之後文在寅才前往中國達成不追加薩德系統的「三不」。

唯一一個立場未改變的南韓總統，只有剛下台的尹錫悅，以親美始亦以親美終。可見南韓總想在兩大集團的夾縫中求生存，不論選舉時高舉哪一方，上台後都會修正，這是南韓所處地緣戰略使然，李在明固然以親中形象勝選，上台後也勢必進行調整，尤其是馬上面臨川普的貿易壓力。

以台灣的立場，自然希望南韓能有較親美反中的總統，如今南韓人民選擇李在明，台灣也必須誠心的交往，盡力拉攏，盼南韓能與台灣站在同一陣線，不能一開始就將他打為親中、視為仇敵。這點，賴清德總統可說做得非常好，第一時間給予祝賀，台灣全體也應有同樣的胸襟。

過去台灣早以習慣國際外交上處於逆境，一點一滴爭取到逐漸對台灣有利，如今也是要發揮這樣的堅韌精神，積極爭取李在明政府與共同民主黨的友台人士，說不定，有一天李在明面對台海安全，會稱「中國就是外星人」。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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