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自由廣場》法庭直播疑慮多／院檢辯原被告 恐五方皆輸

2025/06/10 05:30

◎ 葉昱呈

民眾黨版《法院組織法》部分條文修正草案，擬推動「法庭直播」，對此，筆者認為非常有待商榷。

二○○○年，筆者當時負責承辦盜濫採土石的取締業務，某日，法院因案傳喚我出庭作證，由於訊問時我都據實以答，竟引起被告不滿，當庭訊結束，我走出法院，就察覺被告與數名同夥意圖報復，在我背後一路跟蹤，幸好我當時機警，趕緊跑進鄰近一間派出所向警方求救，這才暫時脫離險境。

依我的親身經驗，可以試想，倘若真如民眾黨的版本去推動「法庭直播」，勢必造成證人、鑑定人因擔心人身安全受到威脅，而產生莫大的心理壓力，如此一來，就算是被傳喚出庭，也很可能因為消極防衛心態，而不敢說出事實全貌及真相，自然會影響真相的追查，法院又如何能做出正確的審判？

此外，對於刑事案件被害人而言，案情往往會涉及許多不宜對外公開的個人隱私（包括財務狀況、婚姻、病歷、醫療、家庭、性生活、職業等資訊），尤其直播一旦不慎公開受害者之被害過程，宛如在其傷口上撒鹽，不啻是造成二度傷害。

依據《刑事訴訟法》第一百五十四條規定：「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪」，法庭審理刑事案件有其高度專業性，絕非民眾平日觀賞的法庭系列電視劇或影集，可對劇情說三道四、評頭論足，尤其直播極易造成「輿論公審」，形同未審先判，台灣社會又往往流於民粹，有心人很容易煽動群眾情緒，將導致被告無法在公正的環境下受到法院公平審判，甚至可能被斷章取義而掀起不必要的騷動。

其實，現行制度已經可以申請旁聽，社會大眾若想要了解法院審理案件的過程，都可以自由申請蒞庭旁聽，法庭直播並無助於司法透明度之提升，且現代科技發達，直播畫面若經重製修圖改造，審理過程恐變成「戲劇化」，後果難料，不僅讓訴訟雙方壓力與成本遽增，若進而影響證人、鑑定人之證詞，恐將形成法院檢察官律師及訴訟雙方五輸的局面。

（作者是公務員）

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