社論》崇法務實處理與中國往來

立法院民進黨團指控由中共舉辦的「兩岸媒體人北京峰會」，其實是統戰論壇。（立法院民進黨團提供）

台灣與中國的往來，最近因中國加緊施行認知及灰色地帶作戰，出現不少案例和議論。尤其一向自以統戰為能事的中國，假中華文化、媒體、「峰會」為名，把若干台灣文化、傳播業者叫到北京訓話和指導，顯然已非單純雙方文教交流性質，更引發各方撻伐。面對中國步步進逼，我國政府當局近數月來嚴肅以對，且廣獲民意支持，應予肯定。

民意是民主國家政府施政最主要依歸。行政院陸委會五月底民調顯示，國人有七成贊成要求軍公教人員具結不可申領持用中國身分證件，六成支持政府要求中國配偶提出已註銷中國戶籍的證明；至於中國軍機艦侵擾我國、阻撓台灣參與世界衛生大會，都有八成台灣人反對。

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無獨有偶，上週末發表的最新民調也顯示，對於囂張日甚的中國威脅，公眾感同身受，並贊同從教育著手。黃昆輝教育基金會民調顯示，超過八成受訪者認同學校教師應具備正確國家認同，六成支持教育部開發教材加強中小學生國家認同、認識中國威脅及國際情勢，五成六認同教育部禁止與隸屬共產黨統戰部及軍事學校交流。

民調之外，中國加緊侵擾，且台灣常有一些投機者甘為內應，主管機關因而有所作為，爭議的案例先後傳出。任教於中共統戰部轄下華僑大學的台籍教師張立齊因持有中國定居證，違反《兩岸人民關係條例》規定，案經陸委會查明後廢止其台灣身分。可笑的是，當事人得知後毫無自省，反睜眼說瞎話，宣稱「中國比台灣更民主、自由」。

其次，有二十多名台灣藝人在中國軍演或其重大政治節日，轉發中國官媒《央視》宣傳圖卡，照貼否定我國地位的陳腔濫調，諸如「中國台灣省！這是台灣唯一的稱謂！」、「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能」、「中國終將實現完全統一」。凡此言行，明顯配合消滅中華民國主權、鼓吹武力對付台灣、宣揚武統等行為，已逾越台灣人民所能容忍的紅線，主管機關正研議追回或限制對這些藝人的補助，以杜絕「吃裡扒外」的投機取巧和背叛。

中國千方百計要併吞台灣，外敵或不足為懼，但我們內部常有一些人對此視而不見，甚至與其唱和，其實是最大危機。中國主管對台灣工作的宋濤在北京上述「峰會」喊話，要台灣文化界和中方合力，引導台灣人堅守「民族大義」，反對「台獨」和外來干涉，「共同推進祖國統一進程，共享民族復興偉大榮光」，即此一例。可恥的是，這樣的陽謀，不符現實常識與常理，在台灣的民意市場少有人買單，卻以政治惡鬥、利欲薰心、價值偏執等因素，總有一些人錯亂敵我關係，甘與共產中國合謀，對付台灣。

誠然，我們內部因國家認同混淆，曾對台灣前途主張有獨立、統一的分歧，但如今形勢改變，已有不同意義。蔣介石當年以「反攻大陸」為號召，尚可稱為「統派」；現今中國崛起，「反攻大陸」早經見棄，台灣蛻變為民主國家，對他國毫無領土野心，那些仍以「統派」自稱者，實質上是「被統派」。即使是「中華民國派」，頂多也只是倡言「一中各表」，但共產中國宣稱中華民國已於一九四九年滅亡，在台灣主張「統一」，實際上不啻贊同「被統」。換個角度看，在台灣內部「反獨」，屬言論自由的「人民內部矛盾」；前去北京與其互通款曲，合謀「反獨」，顯係錯亂敵我關係，要把民主台灣與共產中國送做堆，居心險惡，台灣多數民意難以苟同。

面對中國步步進逼，凸顯了賴清德總統今年三月，把中國定位為「境外敵對勢力」，對台灣形成五大威脅，並揭櫫因應國安及統戰威脅十七項策略的重要，從行政院到各部會，都應全面動起來，確實施行。例如，《兩岸人民關係條例》授權主管機關處置危害國家安全或利益的行為，《基本教育法》明示培養具有國家意識與國際視野的現代化國民，都應依法行政，務求落實。

至於與中國往來，有「台灣民主導師」美稱的彭明敏早有名言：與中國「交流」必須堅持「平等」原則：對方可以在台灣做的，台灣在中國也可以做；台灣在中國不能做的，中國在台灣也不能做。

必須強調，因應中國脅迫人人有責。以處理被指「舔共」藝人為例，主政者固責無旁貸，台灣社會也要抵制見利忘義的不肖藝人。主流民意顯示，教師言論自由不能超越國家利益與安全，且有如專家所言，師生接受招待到中國參訪尤應避免，因為「免費的最貴」。

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