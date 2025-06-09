晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》女大生被騙往柬埔寨 宣導反詐 善用Threads

2025/06/09 05:30

◎ 邱世長

根據媒體報導，台中市十九歲李姓女大生，透過「Threads」徵才廣告，與林姓女同學一起前往香港。結果，他們輾轉被騙到柬埔寨金邊的「詐騙園區」，從事文案廣告「設計詐騙」，幸好有善心里長，透過當地朋友營救，大學生順利返台。如果，沒有當地朋友的相助，政府要迅速及時營救人在國外的大學生？反而是個挑戰！

這件新聞，令國人憂喜參半！喜的是，女大學生經過里長協助，安然無恙回到台灣，阿公終於可以放下心中大石，證明「台灣最美的風景，依舊是『人』」！

憂的是，這類台灣的詐騙「文本」，千篇一律，不斷上演，國人何時才能擺脫「受詐者」的噩夢？最可怕的是，有的受詐者後來被迫成為詐騙者的幫兇，如此擴大循環，台灣社會更難從詐騙悲劇中脫身！這該如何解決？

詐騙集團是有智慧的，詐騙技術也會升級！就以這次為例，過去是透過打電話去詐騙，現在改成透過Threads徵才廣告，在搞詐騙！

Threads的使用者，多半是大學生，他們的社會經驗不多，容易受騙，亟需政府介入「反詐宣導」。筆者提出幾項建議：

首先，既然這些大學生是在Threads社群媒體被詐騙，政府就可透過Threads管道，去宣導反詐騙，這才是對症下藥！

Threads在台灣被青年大學生喜歡，主要原因是Threads主打「短文字、即時互動」，與大學生的思維與習慣相近，普及率高。反觀臉書、Line等社群媒體、電視或是第四台，大學生比較少去接觸，反詐騙宣導成效較差。

其次，政府應透過「數位足跡」查出詐騙者的網址，逮到詐騙幫兇！詐騙者利用繁體字，如果「放上詐騙訊息者」人就在台灣，國內的資通與網路資安等專家，應該可以查出詐騙者的網址，進而抓到詐騙的主謀與幫兇，還給台灣青年一個乾淨安全的環境！

（作者為教育人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書