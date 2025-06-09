自由廣場》女大生被騙往柬埔寨 宣導反詐 善用Threads

◎ 邱世長

根據媒體報導，台中市十九歲李姓女大生，透過「Threads」徵才廣告，與林姓女同學一起前往香港。結果，他們輾轉被騙到柬埔寨金邊的「詐騙園區」，從事文案廣告「設計詐騙」，幸好有善心里長，透過當地朋友營救，大學生順利返台。如果，沒有當地朋友的相助，政府要迅速及時營救人在國外的大學生？反而是個挑戰！

這件新聞，令國人憂喜參半！喜的是，女大學生經過里長協助，安然無恙回到台灣，阿公終於可以放下心中大石，證明「台灣最美的風景，依舊是『人』」！

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憂的是，這類台灣的詐騙「文本」，千篇一律，不斷上演，國人何時才能擺脫「受詐者」的噩夢？最可怕的是，有的受詐者後來被迫成為詐騙者的幫兇，如此擴大循環，台灣社會更難從詐騙悲劇中脫身！這該如何解決？

詐騙集團是有智慧的，詐騙技術也會升級！就以這次為例，過去是透過打電話去詐騙，現在改成透過Threads徵才廣告，在搞詐騙！

Threads的使用者，多半是大學生，他們的社會經驗不多，容易受騙，亟需政府介入「反詐宣導」。筆者提出幾項建議：

首先，既然這些大學生是在Threads社群媒體被詐騙，政府就可透過Threads管道，去宣導反詐騙，這才是對症下藥！

Threads在台灣被青年大學生喜歡，主要原因是Threads主打「短文字、即時互動」，與大學生的思維與習慣相近，普及率高。反觀臉書、Line等社群媒體、電視或是第四台，大學生比較少去接觸，反詐騙宣導成效較差。

其次，政府應透過「數位足跡」查出詐騙者的網址，逮到詐騙幫兇！詐騙者利用繁體字，如果「放上詐騙訊息者」人就在台灣，國內的資通與網路資安等專家，應該可以查出詐騙者的網址，進而抓到詐騙的主謀與幫兇，還給台灣青年一個乾淨安全的環境！

（作者為教育人員）

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