晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（胡，怎麼說）中正路看國民黨，過去馬屁、現在剩個屁！

2025/06/09 05:30

◎ 胡文輝

我家在中正路，你出門也會經中正路…，據統計，台灣有三一六條中正路。「中正路」改名？只要一提出，國民黨就像撿到槍，亂槍放屁話，像台中市長盧秀燕開的屁槍︰吃飽太閒！從中正路看國民黨，過去到處中正路是「馬屁黨」，現在不反共、舔共賣台，即使死抱中正路也只剩個「屁」！

反問國民黨，台灣三百多條「中正路」怎麼來的？都是你們拍老蔣「馬屁」、所謂效忠鞏固領導中心，威權專政強迫命名，現在轉型正義、路名解嚴、討論改掉獨裁者路名，你們就放「吃飽太閒」等五四三屁話，其實企圖藉抓緊「中正路」名，掩飾你們背叛蔣中正、投靠要消滅中華民國的中共之事實。

一九四九年之前，國民黨政權在中國南京時，很多城市有「中正路」，老毛打敗老蔣，建立中華人民共和國，「中正路」被掃進垃圾堆。敗逃據台的國民黨政權將台灣的路，大量命名、改名中正路，安慰老蔣。兩蔣父子政權已過去卅七年、國民黨兩度政黨輪替被人民趕下台，現在死抱中正路，企圖藉權貴象徵，重享馬屁餘蔭，自曝這些人在台灣，只餘權力慾及宰制狂在張牙舞爪。

盧秀燕、蔣萬安等國民黨人利用一般人積非成是、將錯就錯、習慣被惡欺、被國民黨黨國教育洗腦、患了被威權獨裁綁架的政治斯德哥爾摩症候群等，運用地方執政權勢、加上藍白委毀掉程序正義「竊據」立院配合，竟用屁話奚落、強壓台灣人連改中正路名都不行。

改掉中正路名若是吃飽太閒，當年命名中正路就是國民黨極惡，曾犯下二二八血案、白色恐怖、長期戒嚴等罪行的獨裁者蔣中正，身後名應交由歷史批判，以還公義，這是台灣成為正常國家的一部分。

改名作業雖費一些時間及經費，請看當年台中市、高雄市、台南市併中縣、高縣、南縣升格，北縣、桃縣升格市，原來縣轄區地址門牌全都改，升格改名行政作業量遠超過中正路改名千百倍，執行並沒有困難。

從中正路名之爭回頭看巴著中共、只剩個屁的國民黨，中共頭子習近平派四號頭目王滬寧伸出邪惡赤黑長臂搞統戰，一手操控藍白在立院亂政狠砍台灣、一手下令紅媒赤粉製造一真九假訊息助藍白打認知戰亂台，台灣情勢極度險惡，大罷免就是台灣人民大反攻，罷掉藍委才能斬斷長臂操控台灣的那隻邪惡赤黑手！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書