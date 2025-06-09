自由廣場》（胡，怎麼說）中正路看國民黨，過去馬屁、現在剩個屁！

◎ 胡文輝

我家在中正路，你出門也會經中正路…，據統計，台灣有三一六條中正路。「中正路」改名？只要一提出，國民黨就像撿到槍，亂槍放屁話，像台中市長盧秀燕開的屁槍︰吃飽太閒！從中正路看國民黨，過去到處中正路是「馬屁黨」，現在不反共、舔共賣台，即使死抱中正路也只剩個「屁」！

反問國民黨，台灣三百多條「中正路」怎麼來的？都是你們拍老蔣「馬屁」、所謂效忠鞏固領導中心，威權專政強迫命名，現在轉型正義、路名解嚴、討論改掉獨裁者路名，你們就放「吃飽太閒」等五四三屁話，其實企圖藉抓緊「中正路」名，掩飾你們背叛蔣中正、投靠要消滅中華民國的中共之事實。

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一九四九年之前，國民黨政權在中國南京時，很多城市有「中正路」，老毛打敗老蔣，建立中華人民共和國，「中正路」被掃進垃圾堆。敗逃據台的國民黨政權將台灣的路，大量命名、改名中正路，安慰老蔣。兩蔣父子政權已過去卅七年、國民黨兩度政黨輪替被人民趕下台，現在死抱中正路，企圖藉權貴象徵，重享馬屁餘蔭，自曝這些人在台灣，只餘權力慾及宰制狂在張牙舞爪。

盧秀燕、蔣萬安等國民黨人利用一般人積非成是、將錯就錯、習慣被惡欺、被國民黨黨國教育洗腦、患了被威權獨裁綁架的政治斯德哥爾摩症候群等，運用地方執政權勢、加上藍白委毀掉程序正義「竊據」立院配合，竟用屁話奚落、強壓台灣人連改中正路名都不行。

改掉中正路名若是吃飽太閒，當年命名中正路就是國民黨極惡，曾犯下二二八血案、白色恐怖、長期戒嚴等罪行的獨裁者蔣中正，身後名應交由歷史批判，以還公義，這是台灣成為正常國家的一部分。

改名作業雖費一些時間及經費，請看當年台中市、高雄市、台南市併中縣、高縣、南縣升格，北縣、桃縣升格市，原來縣轄區地址門牌全都改，升格改名行政作業量遠超過中正路改名千百倍，執行並沒有困難。

從中正路名之爭回頭看巴著中共、只剩個屁的國民黨，中共頭子習近平派四號頭目王滬寧伸出邪惡赤黑長臂搞統戰，一手操控藍白在立院亂政狠砍台灣、一手下令紅媒赤粉製造一真九假訊息助藍白打認知戰亂台，台灣情勢極度險惡，大罷免就是台灣人民大反攻，罷掉藍委才能斬斷長臂操控台灣的那隻邪惡赤黑手！

（作者為資深媒體人）

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